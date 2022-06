Londyńska Giełda Metali pozwana za decyzję w sprawie niklu

fot. Paul Hackett / / Reuters

Londyńska Giełda Metali została pozwana przez podmioty związane z amerykańskim funduszem hedgingowym Elliott Management w związku z decyzją o zawieszeniu obrotu kontraktami terminowymi na nikiel i anulowaniem transakcji.

Pozew dotyczy kontrowersyjnej historii z początku marca, kiedy Londyńska Giełda Metali (LME) po skokowym wzroście notowań kontraktów na nikiel do 100 tys. dolarów za tonę najpierw wstrzymała handel metalem, a następnie wstecznie anulowała transakcje o wartości 3,9 mld dolarów.

Cuda na giełdzie LME

Według obserwatorów rynku doszło do tzw. short squeezu, czyli panicznego lub wymuszonego przez brokera zamykania krótkich pozycji z powodu niedostatecznego depozytu zabezpieczającego (tzw. margin call). Jak donosił Bloomberg, w efekcie gwałtownego wzrostu cen straty części uczestników rynku były tak duże, że LME zezwoliła im na opóźnienie w uzupełnianiu depozytu zabezpieczającego. Dla wielu uczestników rynku sytuacja z marca wygenerowała straty liczone w setkach milionów dolarów.

Zawieszenie trwało tydzień, a po otwarciu notowań handel przebiegał z dużymi problemami związanymi z systemem elektronicznym po tym, jak LME wprowadziła dzienny limit zmiany ceny na poziomie 8 proc. Bezprecedensowe zmiany cen niklu sprawiły, że giełda w Londynie wprowadziła szereg rozwiązań, m.in. zaproponowała nowy wymóg, aby jej członkowie co tydzień zgłaszali swoje pozycje OTC (ang. over the counter, poza rynkiem) w kontraktach, które wymagają fizycznej dostawy metalu.

Wstrzymanie handlu, anulowanie transakcji oraz chaotyczne jego wznowienie podkopało zaufanie do dotychczas uznanej i szanowanej giełdy, której historia sięga ponad 140 lat.

Handel ustabilizował się dopiero w drugiej połowie marca, a ceny w maju zeszły poniżej 30 tys. za tonę. Obecnie nikiel notowany jest po ok. 29 tys. dolarów, czyli ponad 40 proc. wyżej niż na początku roku.

Pozew na blisko pół miliarda dolarów

Elliott International i Elliott Associates złożyły w angielskim sądzie najwyższym (High Court of Justice) pozew przeciwko LME na kwotę 456 mln dolarów, twierdząc, że zawieszenie obrotu i anulowanie transakcji "stanowiło naruszenie praw człowieka". Pozew został złożony 1 czerwca, a doręczony giełdzie metali 2 czerwca – informował serwis yahoo.

LME broni swojej decyzji, twierdząc, że musiała chronić rynek i zapobiegać bankructwu mniejszych członków giełdy. Wiadomo jednak, że w wyniku gwałtownego wzrostu cen zagrożony był potentat niklu Xiang Guangda, który utrzymywał dużą krótką pozycję. Ostatecznie uratowany przez konsorcjum banków pod przewodnictwem JPMorgan.

„Decyzja o zawieszeniu handlu została podjęta, ponieważ rynek niklu stał się nieuporządkowany. (…) Anulowania zostały dokonane wstecznie, aby cofnąć rynek do ostatniego punktu w czasie, w którym LME mogła mieć pewność, że rynek działa w sposób uporządkowany. Należy podkreślić, że LME zawsze działał w interesie rynku jako całości” – czytamy we fragmencie oświadczenia Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), który jest właścicielem LME od czerwca 2012 roku, opublikowanym przez theguardian.com

Elliott Management to amerykański fundusz hedgingowy założony przez Paula Singera. Na koniec 2021 r. zarządzał aktywami o wartości 51,5 mld dolarów. To m.in dotychczasowy właściciel AC Milanu - obecnego piłkarskiego mistrza Włoch. Jednak wkrótce klub zostanie przejęty za 1,3 mld dolarów przez Redbird Capital Partners, inny amerykański fundusz związany pośrednio kapitałowo z FC Liverpool.

Michał Kubicki