Kyiv Post: udaremniono kolejną próbę zamachu na życie prezydenta Zełenskiego

Kolejna próba zamachu na życie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego została udaremniona - podał w poniedziałek na Twitterze anglojęzyczny ukraiński portal Kyiv Post.

"Tym razem 25-osobowa grupa wojskowa dowodzona przez rosyjskie służby specjalne została schwytana niedaleko słowacko-węgierskiej granicy. Jej celem była fizyczna eliminacja ukraińskiego prezydenta" - przekazał portal, nie podając szczegółowych informacji.

