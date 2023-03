Kwota wolna od podatku. Konfederacja ma swój pomysł

Kwota wolna od podatku od lat budzi emocje. Waloryzację II progu podatkowego oraz ustalenie kwoty wolnej od podatku w wysokości dwunastokrotności płacy minimalnej - postulują posłowie Konfederacji.

/ Konfederacja

"Konfederacja proponuje, by kwota wolna od podatku, to była dwunastokrotność płacy minimalnej, dlatego że stała kwota wolna od podatku, to jest coś, co nie odpowiada rzeczywistości" - powiedział poseł Robert Winnicki na piątkowej konferencji prasowej.

Według niego, kwota wolna od podatku jako dwunastokrotność płacy minimalnej oznacza, że przestałby działać mechanizm, w którym - jak mówił - tak naprawdę państwo zarabia najwięcej na podniesieniu płacy minimalnej. "Ponieważ podnoszenie tej płacy, a jednocześnie niepodnoszenie kwoty wolnej od podatku sprawia, że to właśnie najmniej zarabiający Polacy płacą tego podatku coraz więcej" - powiedział poseł.

Dodał, że "to jest bardzo prosta zasada, że w momencie, kiedy rośnie płaca minimalna, powinna rosnąć kwota wolna od podatku, dwunastokrotność dokładnie".

Konfederacja chce waloryzacji II progu podatkowego

Kwota wolna od podatku, to część dochodów pracownika, która jest zwolniona z podatku PIT. Kwota ta wynosi obecnie 30 tys. zł. Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie brutto za pracę wzrosło z 3 010 zł do 3 490 zł, od lipca wzrośnie do 3 600 zł.

Winnicki powiedział, że drugim postulatem Konfederacji jest coroczna waloryzacja drugiego progu podatkowego o wysokość inflacji. Drugi próg podatkowy - powyżej 85 528 zł, od nadwyżki ponad tę kwotę podatek dochodowy wynosi 32 proc.

"Polacy w tej chwili nie bogacą się, tylko biednieją" - mówił na konferencji inny polityk Konfederacji b. poseł Jacek Wilk.

Więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków‼️@RobertWinnicki: @KONFEDERACJA_ proponuje, by kwota wolna od podatku to była 12-krotność płacy minimalnej. pic.twitter.com/nHYtHG0zCQ — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 3, 2023

"W zastraszającym tempie rośnie liczba osób poniżej progu ubóstwa, przeciętny Polak zarabia coraz mniej i coraz mniej może kupić. Dlatego jeszcze raz przypominamy się i postulujemy, aby wprowadzić zasadę waloryzowania po pierwsze kwoty wolnej poprzez dwunastokrotność płacy minimalnej, a po drugie waloryzowania drugiego progu podatkowego o wielkość inflacji rocznej" - powiedział Wilk. (PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ mok/