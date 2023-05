BADANIE Monety, dzieła sztuki i samochody najbardziej atrakcyjnymi przedmiotami inwestycyjnymi według Polaków Monety, obrazy i dzieła sztuki oraz samochody klasyczne to przedmioty oceniane przez Polaków jako najbardziej atrakcyjne pod kątem inwestycyjnym - wynika z badania „Inwestycje alternatywne oczami Polaków”. Główną zaletą inwestycji alternatywnych jest inwestowanie w to, co się lubi - dodano.