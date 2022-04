Kwestia ewentualnej akcesji Finlandii do NATO wyjaśni się w ciągu tygodni

fot. Tymon Markowski / MSZ / / Flickr

Finlandia wyjaśni kwestię następnych kroków dotyczących swej ewentualnej akcesji do NATO w ciągu najbliższych tygodni - powiedział szef fińskiej dyplomacji Pekka Haavisto po czwartkowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli.

Haavisto poinformował dziennikarzy, że kraje członkowskie NATO zaoferowały Finlandii gwarancje bezpieczeństwa na okres ubiegania się o przyjęcie do Sojuszu. Rozpatrzenie ewentualnego wniosku o przyjęcie do NATO potrwa od kilku miesięcy do roku - dodał.

W niedawnym sondażu przeprowadzonym dla publicznego nadawcy YLE członkostwo w NATO popiera już 62 proc. Finów, a jedynie 16 proc. jest temu przeciwnych. Aprobata dla planów akcesji Finlandii do Sojuszu wzrosła po inwazji Rosji na Ukrainę - przypomina Reuters.

We wtorek norweska gazeta "VG" podała, że Finlandia może złożyć wniosek o członkostwo w NATO przed czerwcowym szczytem Sojuszu w Madrycie. Umowa o wejściu do NATO będzie wymagała zatwierdzenia w parlamencie fińskim większością dwóch trzecich głosów. (PAP)

fit/ ap/

arch.