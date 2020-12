Kwaśniewski: Jestem gotów zaszczepić się z Dudą, Komorowskim i Wałęsą

Dworczyk: Do 14 stycznia przedłużamy termin zapisów na szczepienia w grupie zero

W związku postulatami lekarzy do 14 stycznia przedłużamy termin zapisów na szczepienia w grupie zero - poinformował we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Zapewnił, że nie wpłynie to na termin rozpoczęcia zapisów na szczepienia w grupie I.