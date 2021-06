Kwarantanna po powrocie z Chorwacji? Straż graniczna wyjaśnia

/ Shutterstock

Czy po powrocie z Chorwacji do Polski należy poddać się 10-dniowej kwarantannie? Nowe rozporządzenie Rady Ministrów wzbudziło wątpliwości wśród podróżujących. Teraz rozwiewa je straż graniczna.

Od 24 czerwca osoby powracające do Polski z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim EFTA - stroną umowy o EOG muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie, wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 23 czerwca. Wątpliwości budził przypadek Chorwacji, która pomimo członkostwa w Unii Europejskiej nie należy do strefy Schengen, a jej status w ramach EOG także może się wydawać niejasny.

Z pomocą podróżnym przyszła straż graniczna, która na swojej stronie zamieściła następującą interpretację przepisów: "!!! Powyższy obowiązek nie dotyczy osób, które rozpoczęły podróż w jednym z krajów strefy Schengen lub w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli również podróżnych z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii)."

Osoby wracające z Chorwacji do Polski są zatem zwolnione z 10-dniowej kwarantanny.

Kwarantanna dla przyjeżdżających spoza strefy Schengen i EOG

Przyjeżdżający do Polski spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zwolnieni będą z 10-dniowej kwarantanny, pod warunkiem że zostali w pełni zaszczepieni przeciw COVID-19 preparatem dopuszczonym do obrotu w UE albo okażą po 7 dniach od przekroczenia granicy ujemny wynik testu.

Obywatele spoza Schengen i EOG do tej pory mogli być z niej zwolnieni na podstawie negatywnego testu wykonanego po wjedzie do Polski w ciągu 48 godzin, licząc od momentu przekroczenia granicy. Z kwarantanny podróżujących do Polski spoza Schengen nie zwalniał i nadal nie będzie zwalniał test wykonany w kraju wylotu.

W świetle nowych przepisów kwarantanna dla osób rozpoczynających podróż z kraju, który nie należy do strefy Schengen lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do Polski będzie zdejmowana najwcześniej po 7 dniach od ich przyjazdu, pod warunkiem otrzymania negatywnego wyniku testu. Zwolnienie następować będzie z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu antygenowego lub molekularnego (RT-PCR) przez laboratorium diagnostyczne do systemu Ewidencji Wjazdu do Polski (EWP). Z kwarantanny nie zwalniają testy na obecność przeciwciał (testy serologiczne i kasetkowe). Testy diagnostyczne nie są finansowane ze środków publicznych.

Kwarantanna nie będzie jednak obowiązywała dzieci do 12. roku życia, które podróżują pod opieką dorosłych w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 lub tych, którzy przedstawili swój negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku testu.

Kwarantannie nie podlegają osoby wjeżdżające do naszego kraju, które są w pełni zaszczepione (14 dni po zakończeniu procesu szczepienia) przeciw COVID-19 preparatami dopuszczonym do obrotu w UE.

MKa/PAP