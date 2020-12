"Kwarantanna narodowa" w Polsce. Hotele, stoki narciarskie i galerie handlowe zamknięte

fot. Adam Guz / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Zamknięte zostaną hotele, stoki narciarskie i galerie handlowe. W Sylwestra od 21:00 do 6:00 obowiązywał będzie zakaz przemieszczania.

- Niewykluczone, że przed nami jeszcze trudniejsze dni. Szczepienia, na które tak bardzo czekamy nie ochronią nas w najbliższym czasie - nawet jeśli rozpoczniemy je w tym roku, to efekt w styczniu czy w lutym jeszcze się nie pojawi - powiedział podczas czwartkowej konferencji Niedzielski.

- Widmo trzeciej fali będzie oznaczało przekroczenie granic wydolności systemu ochrony zdrowia. Jeśli to widmo się zmaterializuje to możemy być pewni, że nasz system zdrowia nie będzie działał wydolnie - dodał.

Dziennie bezpośrednio na skutek pandemii Covid-19 umiera w Polsce średnio prawie 400 osób, a pośrednio - blisko 1000. Liczba nowych wykrywanych zakażeń również przestała wyraźnie spadać - w ostatnich 7 dniach identyfikowano średnio niemal 10 000 chorych dziennie. Dane o liczbie zgonów sugerują, że zachorowalność nie zmniejszała się w ostatnim miesiącu tak szybko, jak wskazywałyby oficjalne dane o nowych zakażeniach.

We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że do rządu docierają sygnały o nadużywaniu formy wyjazdów służbowych - zgodnie z obecnymi obostrzeniami z noclegu w hotelu można skorzystać tylko będąc na wyjeździe służbowym. Takie przykłady - powiedział szef MZ - "każdy z nas może znaleźć w sieci, gdzie różne podmioty w charakterze wyjazdu służbowego zapraszają do spędzenia Sylwestra i ferii".

Nowe obostrzenia od 28 grudnia

Galerie handlowe

Po 28 grudnia w galeriach handlowych otwarte pozostaną sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe.

Sylwester

W nocy z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.

Hotele

Hotele pozostaną dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Kwarantanna dla niektórych przyjeżdżających z zagranicy

10-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

Ferie zimowe 2021

W okresie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju - wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki. Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku. Może być on zorganizowany wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

W rozporządzeniu zapisano też, że organizatorem wypoczynku, w tych dwóch dopuszczonych formach, mogą być wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Obostrzenia obowiązujące od 28 listopada Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym - możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00 Przemieszczanie się dystans 1,5 m od innych osób;

ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym. Wydarzenia kulturalne i kina - działalność zawieszona Komunikacja zbiorowa - ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 50% liczby miejsc siedzących, albo

30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Kult religijny Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2

obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust. Zgromadzenia i spotkania W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.

Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają. Wesela, komunie i konsolacje - zakaz organizacji Targi i wydarzenia - wyłącznie w formie online Parki rozrywki - działalność zawieszona Edukacja - nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Hotele - działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków Gastronomia - wyłącznie „na wynos” i „na dowóz” Salony fryzjerskie i kosmetyczne - funkcjonowanie w reżimie sanitarnym, min. 1,5 m odległości między stanowiskami Siłownie, kluby fitness i aquaparki - działalność zawieszona Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe - bez udziału publiczności

GOV/PAP/BPL