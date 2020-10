Kwarantanna w przedszkolu lub szkole. Kiedy i na jakich zasadach rodzic może wnioskować o zasiłek?

fot. Natalie / Pexels

Pogarszająca się sytuacja w placówkach oświatowych sprawia, że uczniowie z dnia na dzień znajdują się na kwarantannie. Niektórzy z dyrektorów placówek oświatowych sięgają po godziny dyrektorskie. Zamykane są grupy przedszkolne i żłobkowe. Kiedy i na jakich zasadach rodzic może zawnioskować o zasiłek opiekuńczy? Kiedy zamknięcie z dnia na dzień przedszkola czy szkoły może dać podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego? Sprawdzamy.

Prawo do zasiłku opiekuńczego na kwarantannie dziecka

W sytuacji, kiedy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wyda decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana tak jak choroba dziecka.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Wówczas trzeba również uzyskać zaświadczenie od dyrektora placówki.

Dokumentem do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego. Trzeba pamiętać, że warunkiem korzystania z zasiłków jest zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego.

Kiedy rodzic nie otrzyma zasiłku opiekuńczego?

Są sytuacje, kiedy o zasiłek rodzic nie zawnioskuje. Zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał, w sytuacji kiedy:

nie nastąpi nieprzewidziane zamknięcie placówki, do której uczęszcza dziecko, a rodzic sam zadecyduje, że nie wyśle dziecka do placówki,

placówka, do której uczęszcza dziecko, przyjmie dziecko, ale następnie zażąda jego odebrania z powodu stanu zdrowia, wyjątkiem jest otrzymanie zaświadczenia lekarskiego z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem albo decyzji o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, wydanej przez inspektora sanitarnego, wtedy rodzic uzyska prawo do zasiłku opiekuńczego,

placówka, do której uczęszcza dziecko, odmówi przyjęcia dziecka z powodu obawy przed zakażeniem, w tym przypadku też tylko kiedy rodzic uzyska zaświadczenia lekarskiego z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem albo decyzji o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, wydanej przez inspektora sanitarnego, wtedy rodzic uzyska prawo do zasiłku opiekuńczego.

Rząd nie przywrócił dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 20 września 2020 r.

Pomimo panującej sytuacji i komunikataów o kolejnych zakażonych w szkołach i przedszkolach rząd jak dotąd nie wydał rozporządzenia o przywróceniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W czasie trwającej pandemii Covid-19 rządzący kilkukrotnie przyznawali i wydłużali prawo do dodatkowego zasiłku Jak dotąd świadczenie przysługiwało w dwóch okresach:

od 12 marca 2020 r. do 26 lipca 2020 r.

od 1 września 2020 r. do 20 września 2020 r.

Od 20 września 2020 r. rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy przyznawany jedynie na zasadach ogólnych. Na ostatniej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki informował, że istnieje możliwość przywrócenia zasiłku. Dotąd jednak nie zostały podjęte decyzje o przywróceniu tego świadczenia, choć rządzący posiadają legitymację do wydania rozporządzenia, które pozwoliłoby uzyskać prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego choćby na zasadach, które obowiązywały od 1 do 20 września.

Zasiłek opiekuńczy na zasadach ogólnych jest przyznawany w trybie i na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej i wynosi 60 dni w roku kalendarzowym. Świadczenie to przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci. Stąd mogą być rodzice, którzy wyczerpali prawo do zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych w 2020 r., i pozostaną sami sobie w sytuacji, kiedy ich dziecko znajdzie się na kwarantannie.