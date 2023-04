Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Kogo dotyczy obowiązek?

Wyższe stawki żywienia psów i koni w wojsku. Propozycja MON do ustawy o obronie ojczyzny Wyższe stawki żywienia psów i koni oraz obniżenie minimalnego wieku psów przyjmowanych do użycia w wojsku to niektóre propozycji MON przedstawionych w projekcie rozporządzenia do ustawy o obronie ojczyzny.