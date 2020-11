Kurtyka: Polityka energetyczna może wymagać rewizji ok. 2023 r.

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Polityka energetyczna Polski może wymagać rewizji ok. 2023 roku - poinformował w poniedziałek Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

"Przewidujemy, że ok. 2023 roku konieczna będzie rewizja polityki energetycznej Polski, by spójna wizja transformacji krajowej energetyki została uzupełniona o aspekty, które się pojawią w ciągu roku, dwóch" - powiedział minister Kurtyka podczas konferencji EkoSfera.

Wskazał, że na transformację wpływ może mieć m.in. pandemia COVID-19.

We wrześniu zaktualizowany projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) został zgłoszony do wykazu prac Rady Ministrów. Trzy główne elementy projektu to: sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza.(PAP Biznes)

