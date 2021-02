Kurtyka: 10-letni koszt ewolucji sektora energetyczno-paliwowego to ok. 900 mld zł

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej

Rząd przyjął we wtorek projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Zawarte w projekcie rozwiązania mają m. in. włączyć nowe działania do realizacji celu efektywności energetycznej.