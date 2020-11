Złoty odrabia wtorkowe straty. Kurs euro poniżej 4,48 zł

fot. mkos83 / Shutterstock

Środowy poranek przyniósł poprawę notowań polskiego złotego. Kurs euro ponownie znalazł się poniżej 4,48 zł, korygując wtorkowe wzrosty.

Notowania złotego pozostają pod wpływem wydarzeń na światowych rynkach finansowych, na których w ostatnich dniach dominują nadzieje związane ze szczepionkami przeciwko Covid-19, które mogą trafić na rynek jeszcze przed końcem tego roku.

- Nie spodziewamy się większego ruchu, gdyż doszło do zmiany długoterminowego nastawienia – rynki w mniejszym stopniu „grają” już pod wydarzenia z COVID-19, a większych pod docelowy powrót do normalności. Krótkoterminowo widać jednak chęć do realizacji zysków – spada część koszyka EM + m.in. NZD, a podbija wycena japońskiego jena. Z punktu widzenia PLN nie zmienia to jednak bazowego scenariusza lokalnej konsolidacji w zakresie 4,45-4,51 PLN. Ryzykiem dla koszyka CEE jest oczywiście aktualny spór dot. funduszu unijnych - napisał w porannym komentarzu walutowym Konrad Ryczko z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.

W środę o 9:29 kurs euro kształtował się na poziomie 4,4762 zł i był o blisko grosz niższy niż we wtorek, kiedy to wspólnotowa waluta podrożała o prawie dwa grosze.

Za dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7635 zł, a więc o prawie dwa grosze mniej niż we wtorek. Kurs franka szwajcarskiego wynosił 4,1332 zł, czyli o grosz niżej niż dzień wcześniej. Funt brytyjski notowany był po niema równe 5 zł.

We wtorkowym kalendarium makroekonomicznym znajduje się kilka publikacji, które mogą mieć wpływ na rynek walutowy. Oto najważniejsze z nich:

Inflacja w Wielkiej Brytanii (08:00), UE (11:00), Kanadzie (14:30)

USA: rozpoczęte budowy domów i pozwolenia na budowę domów (14:30)

MZ/KK