Kursy walut 17.11: kurs euro odbija, funt znów po 5 zł

We wtorkowy poranek kursy euro, dolara, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego są nieco wyższe niż w poniedziałek po południu.

O 07:30 za kurs euro wynosi 4,487 zł, kurs dolara sięga 3,784 zł, kurs franka szwajcarskiego to 4,148 zł, a kurs funta brytyjskiego to 5,000 zł.

We wszystkich przypadkach oznacza to wzrost względem ostatnich kilkunastu godzin. W poniedziałek pod koniec dnia za euro płaciliśmy 4,475 zł, dolar kosztował mniej niż 4,78 zł, franka wyceniano na mniej niż 4,14 zł, a kurs funta kształtowa się w okolicy 4,98 zł.

Powyższe wskazania pochodzą z rynku forex, na którym nowe kwotowania pojawiają się w czasie rzeczywistym. Między 11:45 a 12:45 zaktualizowana zostanie tabela kursów walutowych Narodowego Banku Polskiego.

- Pomimo iż doszło do zmiany globalnych założeń inwestycyjnych (rynki grają już pod tempo powrotu do normalności, a nie dalszą eskalację Covid-19) to widoczna jest lekka ostrożność w podejmowaniu decyzji. Z punktu widzenia PLN wydaje się, iż okolice 4,45 PLN będą działać jako mocniejsza strefa wsparcia na wykresie, co z kolei powinno ograniczać potencjał dalszego wzrostu koszyka PLN. Brak jest obecnie istotniejszej reakcji na czynniki polityczne w postaci powrotu tematu powiązania wypłat funduszy UE z przestrzeganiem zasad praworządności przez kraje (głównie Polska/Węgry) – napisał w porannym komentarzu walutowym Konrad Ryczko z DM Banku Ochrony Środowiska.

We wtorkowym kalendarium makroekonomicznym znajduje się kilka publikacji, które mogą mieć wpływ na rynek walutowy. Oto najważniejsze z nich:

PKB Norwegii (08:00)

Handel zagraniczny Polski (10:00)

Decyzja ws. stóp procentowych na Węgrzech (14:00)

Dane z USA: sprzedaż detaliczna (14:30), produkcja przemysłowa (15:15), indeks rynku nieruchomości NAHB (16:00) oraz napływ kapitałów długoterminowych (22:00).

