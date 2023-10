Jacek Kurski straci posadę w Banku Światowym? Opozycja ma plan

W ustawie regulującej działalność banku centralnego znajduje się zapis (art. 11 pkt 3), że prezes NBP "reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych".

"Oznacza to, że Rada Ministrów decyduje o reprezentacji RP w poszczególnych międzynarodowych instytucjach finansowych, których Polska jest członkiem. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w odniesieniu do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), wtedy to Rada Ministrów podjęła decyzję o wskazaniu ministra finansów jako gubernatora AIIB z ramienia Polski" - czytamy w odpowiedzi biura prasowego MF dla Business Insidera.

I choć Bank Światowy to bez wątpienia międzynarodowa instytucja finansowa, to zastosowanie mają tu inne przepisy. "W odniesieniu do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego uchwała Rady Ministrów z 1986 r. określiła zadania ministra finansów i prezesa NBP w zakresie członkostwa w tych instytucjach" - informuje resort finansów.