Kurs złotego lekko słabnie do dolara i euro

Kurs złotego notuje w poniedziałkowe popołudnie kosmetyczne osłabienie w stosunku do dolara i euro. Opublikowane przez GUS dane o lipcowej inflacji okazały się zgodne z oczekiwaniami i nie wpłynęły na notowania polskiej waluty.

fot. alexfan32 / / Shutterstock

Trwający w Polsce długi weekend i brak większej zmienności na rynkach bazowych wpływa na niewielkie fluktuacje notowań złotego w poniedziałek. Kurs USD/PLN rośnie o 0,2 proc. do 4,0486, niewiele mniejszy wzrost kursu jest udziałem pary walutowej EUR/PLN, gdzie po wzroście o 0,15 proc. kurs wynosi 4,4313.

Kliknij, żeby zobaczyć aktualne notowania. (Bankier.pl )

„Kurs rozpoczyna poniedziałek wokół poziom 4,43 i jeśli utrzyma trend z końca ubiegłego tygodnia, a dodatkowo zostanie wsparty wspomnianymi danymi C/A (w przypadku pozytywnej niespodzianki), to może kierować się w stronę bariery 4,4060" - pisali analitycy Banku Millennium w porannej nocie.

Reklama

Opublikowane dziś o godz. 10:00 przez GUS dane o inflacji z lipiec okazały się zgodne z wcześniejszym szybkim odczytem i nie wpłynęły na notowania złotego. Choć bankowi ekonomiści nie są zgodni co do tego, czy w sierpniu inflacja osiągnie poziom jednocyfrowy, to większa zgoda panuje już co do prognozowanych obniżek stóp przez RPP, które w swoich prognozach uwzględniają analitycy ING oraz Banku Pocztowego.

O godzinie 14:00 NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym w czerwcu. Ekonomiści szacują, że saldo rachunku obrotów bieżących w czerwcu 2023 r. było w Polsce dodatnie i wyniosło plus 1.520 mln euro. Już w środę GUS opublikuje dane flash o PKB za II kwartał. Z konsensusu PAP Biznes wynika, że PKB Polski w II kw. 2023 r. spadł o 0,2 proc. rdr.

Jeszcze mniejsza zmienność jest na kursie eurodolara, który zmienia się zaledwie o setne części procenta.