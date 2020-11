Kurs euro zszedł poniżej 4,50 zł. Zyskują też peso i lira

fot. rsooll / Shutterstock

Polski złoty nadal korzysta na fali wzrostu apetytu na ryzyko. Kurs euro zdołał zejść poniżej 4,50 zł, powracając do stany z połowy października. Sentyment do koszyka rynków wschodzących mogą poprawić niedawne wydarzenia w Turcji.

Amerykańskie media ogłosiły, że Joe Biden wygrał wybory prezydenckie. Formalnie wciąż jednak trwa liczenie głosów, a urzędujący prezydent Donald Trump nie uznał swojej porażki. Prawdopodobne jest kolejne przeliczenie głosów w kilku stanach oraz długa sądowa batalia o to, kto wygrał głosowanie powszechne.

Mimo to na rynkach trwa minieuforia wywołana nadziejami na monstrualny pakiet fiskalny w USA, jakiego inwestorzy obiecują sobie po administracji Joe Bidena. Mowa o ponad trzech bilionach dolarów wpompowanych w gospodarkę i system finansowy. Stąd wzrosty cen akcji i osłabienie dolara, co sprzyja walutom krajów rozwijających się.

Polski złoty ma za sobą bardzo udany początek listopada po beznadziejnie słabej drugiej połowie października. Od początku miesiąca kurs euro obniżył się z przeszło 4,64 zł (czyli z najwyższego poziomu od 11 lat) do niespełna 4,49 zł w poniedziałek rano. O 9:27 kurs euro kształtował się na poziomie 4,4855 zł, a więc o ponad grosz niżej niż w piątek wieczorem.

Dolar amerykański taniał o blisko dwa grosze, osiągając cenę 3,7707 zł. Kurs franka szwajcarskiego zniżkował o ponad grosz, do 4,1916 zł. Funt szterling notowany był po 4,9694 zł, czyli o grosz niżej niż przed weekendem oraz najniżej od 14 października.

Optymizm względem sektora rynków wschodzących widać też na rynku peso meksykańskiego. Kurs dolara spadł do 20,40 peso, co jest najniższym poziomem od marca. Straty po niedawnym krachu zaczęła odrabiać także lira turecka po tym, jak „sułtan” Erdogan zwolnił prezesa banku centralnego i ministra finansów. To może być sygnał zmiany błędnej i nieudolnej polityki finansowej Turcji.

KK