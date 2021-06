Kurs euro znowu w górę. Rynek patrzy na Czechy i Węgry

fot. Maciej Dubel / / Shutterstock

Wtorkowy poranek przyniósł odwrócenie się poniedziałkowej tendencji. Kurs euro ponownie ruszył w górę w oczekiwaniu na decyzje bankierów centralnych w Czechach i na Węgrzech.

We wtorek o 10:37 kurs euro wynosił 4,5363 zł i był o ponad grosz wyższy niż dzień wcześniej. W poniedziałek notowania euro obniżyły się o blisko dwa grosze po tym, jak pod koniec ubiegłego tygodnia dotarły do najwyższych poziomów od pięciu tygodni.

Warto odnotować, że we wtorek rano rynek złotego pozytywnie zareagował na dane z Polski (co nie zdarza się zbyt często). Powyżej konsensusu okazała się zarówno nominalna dynamika sprzedaży detalicznej jak i realna (tj. liczona w cenach stałych) dynamika produkcji budowlano-montażowej. Analitycy nie mają jednak złudzeń i są przekonani, że to nie raporty makroekonomiczne w najbliższym czasie pokierują kursem euro.

- Zestaw dzisiejszych danych z krajowej gospodarki (sprzedaż detaliczna i produkcja budowlano-montażowa) nie powinien wpływać na wartość złotego - w przeciwieństwie do wyniku posiedzenia banku centralnego na Węgrzech. O ile wysoce prawdopodobna podwyżka stóp procentowych jest już zdyskontowana przez rynki, to uważamy, iż połączenie jej z dalszym jastrzębim nastawieniem banku skutkowałaby pośrednim umocnieniem także i polskiej waluty - napisali ekonomiści banku Millennium w komentarzu.

Decyzja Narodowego Banku Węgier spodziewana jest o 14:00. Rynkowy konsensus zakłada podniesienie głównej stopy procentowej z 0,60% do 0,85%. W środę decyzję o polityce monetarnej podejmie też Czeski Bank Narodowy, po którym ekonomiści spodziewają się podniesienia stopy procentowej z 0,25% do 0,50%. Decyzje banków centralnych z naszego regionu rozbudzają spekulacje w kwestii tego, kiedy na podwyżkę stóp zdecyduje się także kierownictwo Narodowego Banku Polskiego.

Tymczasem notowania dolara amerykańskiego szły w górę o już o 1,6 grosza, rosnąc do 3,8134 zł. Kurs franka szwajcarskiego zwyżkował o blisko grosz, docierając do poziomu 4,1457 zł. Funt brytyjski wyceniany był na 5,2883 zł, czyli o 1,7 grosza wyżej niż dzień wcześniej.

KK