Kurs euro znowu w górę. Linia 4,60 zł jeszcze się trzyma

Od kilku dni rynek robi podchody pod atak na poziom 4,60 zł za euro. Mimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej Polski, kurs euro utrzymuje się poniżej tej ważnej bariery.

Od 12 października kurs euro wzrósł z 4,45 zł do przeszło 4,59 zł. Od tygodnia rynek przymierza się do testowania linii 4,60 zł, ale jak dotąd wszystkie próby zbliżenia się do tej granicy były szybko kontrowane. We wtorek o 9:04 kurs euro wynosił 4,5859 zł i był o ponad grosz wyższy niż w poniedziałek wieczorem.

W Polsce – podobnie jak w kilku innych krajach Europy – trwa pełzający lockdown, rozumiany jako przymusowe zamknięcie gospodarki przez władze. W piątek rząd wydał kolejne zakazy ograniczające możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Urzędnicy już wprost grożą pełnym lockdownem, podobnym do tego, który wiosną doprowadził do najsilniejszego załamania gospodarczego od 30 lat.

Kurs dolara amerykańskiego kształtował się na poziomie 3,88 zł, o mniej niż pół grosza wyżej niż dzień wcześniej. Frank szwajcarski wyceniany był na 4,2764 zł, o niespełna grosz wyżej niż wczoraj. Za funta brytyjskiego trzeba było zapłacić 5,0519 zł, a więc o mniej niż grosz więcej jak w poniedziałek wieczorem.

