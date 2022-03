Kurs euro znów wyraźnie rośnie. Złoty słabnie po rajdzie

fot. V44images / / Shutterstock

W czwartkowy poranek złoty znów wyraźnie słabnie, oddając część wczorajszych potężnych zysków w stosunku do euro, dolara, franka czy funta.

W środę złoty znacząco się umocnił na fali odreagowania na rynkach finansowych oraz jastrzębich wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego po publikacji projekcji inflacji na najbliższe lata. Ponadto, pojawiły się doniesienia, że Unia Europejska skłania się ku odblokowaniu środków z KPO dla Polski. Te czynniki zepchnęły kurs EUR/PLN o ok. 3 proc. - z okolic 4,90 zł do 4,75 zł, a USD/PLN - o ok. 4 proc., z 4,50 zł do 4,30 zł.

Dziś sytuacja na walutowym froncie wraca jednak do "wojennej" normy, a złoty osłabia się wobec głównych walut o ok. 1 proc.

Po 9:30 kurs euro rósł w okolice 4,82 zł, dolar przebijał 4,36 zł, a frank: 4,70 zł. Za funta płacono na rynku forex ponad 5,73 zł.

Kliknij, aby przejść do notowań (Bankier.pl)

Dziś inwestorzy - obok obserwowania sytuacji za naszą wschodnią granicą i w Turcji, gdzie toczyły się rozmowy szefów MSZ Rosji i Ukrainy - będą oczekiwali przede wszystkim na godz. 14:30, gdy rozpocznie się wystąpienie prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, a Amerykanie opublikują dane o inflacji w lutym. Rynki będą wypatrywać w tych wydarzeniach sygnałów o dalszym kierunku polityki pieniężnej dwóch najważniejszych banków centralnych świata. Sam EBC ogłosi o 13:45 decyzję ws. stóp proc., ale mało kto spodziewa się zmiany ich poziomu.

MKa