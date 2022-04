Kurs euro znów w górę. Frank poniżej 4,50 zł

fot. marekusz / / Shutterstock

Czwartkowy poranek przyniósł dalsze osłabienie polskiego złotego. Kurs euro skierował się w stronę 4,65 zł. Za to na najniższym poziomie od marca znalazły się notowania franka szwajcarskiego.

Na polskim rynku walutowym od trzech tygodni mamy do czynienia z konsolidacją na parze euro-złoty, poruszającej się w przedziale 4,60-4,70 zł. Są to poziomy sygnalizujące głęboką słabość polskiej waluty. Nawet w czasach „covidowych” kurs euro nieczęsto przekraczał linię 4,60 zł. W czwartek o 9:33 kurs euro rósł o ponad grosz, osiągając poziom 4,6486 zł.

- Póki co jednak inwestorzy – między innymi pod wpływem wczorajszych komentarzy M.Kazaksa z Europejskiego Banku Centralnego o możliwej podwyżce stóp procentowych w strefie euro już w lipcu – rozgrywają scenariusz wzrostu EUR/USD, co powinno hamować presję na spadek wartości złotego - oceniają ekonomiści Banku Millennium.

Odreagowanie na parze euro-dolar nabrało tempa, więc teoretycznie powinno wspierać złotego. Tyle że nasza waluta na to nie reaguje. Tak samo jak w poprzednich dniach niewiele sobie robiła z umocnienia dolara i zejścia kursu EUR/USD do najniższych poziomów od maja 2020. W czwartek rano notowania dolara na polskim rynku zniżkowały o przeszło dwa grosze, do poziomu 4,2491 zł.

Trzeci dzień z rzędu wyraźnie osłabiał się frank szwajcarski, tracący zwłaszcza wobec euro. W rezultacie kurs CHF/PLN spadł do 4,4887 zł i był najniższy od 31 marca. Do „wojennego” minimum z 16 i 29 marca trochę jeszcze pozostało. Kurs franka musiałby spaść jeszcze o trzy grosze, aby powrócić do poziomów z rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

KK