Złoty wzmocniony podwyżką stóp. Kurs euro zmierza do 4,50 zł

fot. Anna Stasia / / Shutterstock

Choć wczorajsza podwyżka stóp procentowych nie zaskoczyła rynku, to jednak złoty się po niej umocnił, a kurs euro zszedł w pobliże 4,50 zł. Teraz uczestnicy rynku walutowego wyczekują popołudniowej konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Rada Polityki Pieniężnej po raz piąty z rzędu podniosła stopy procentowe i ponownie o 50 pb. Takiego posunięcia spodziewała się większość bankowych analityków, choć nie brakowało głosów o możliwej podwyżce o 75 pb. Dodatkowym zaostrzeniem polityki pieniężnej była podwyżka stopy rezerwy obowiązkowej z 2% do 3,5%. Łącznie od października stopa referencyjna NBP wzrosła z rekordowo niskiego poziomu 0,1% do 2,75%. Równocześnie inflacja CPI podniosła się z 5,9% we wrześniu do 8,6% w grudniu, a w styczniu niemal na pewno przekroczyła 9% (nie mamy jeszcze danych).

- W naszej ocenie dzisiejsza konferencja Prezesa Glapińskiego utwierdzi inwestorów w przekonaniu, że należy spodziewać się szybkich podwyżek stóp. Oczekujemy też kolejnych wzmianek o tym, ze umocnienie PLN jest zgodne z celem polityki NBP. Ponadto rozpoczęcie prac nad reformą Sądu Najwyższego można traktować jako wyraz woli politycznej, aby konflikt z KE zakończyć, choć droga do tego jest jeszcze długa. Wiarę w taki scenariusz może też wspierać porozumienie z Czechami ws. Turowa. Dlatego widzimy istotne szanse, że para EUR/PLN dotrze do 4,50 już w tym tygodniu, a jeszcze w lutym dotrze do 4,48 - napisali w porannym komentarzu ekonomiści ING Banku Śląskiego. Konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego rozpocznie się o 15.00.

Zobacz także Wartość złotego spada? Sprawdź kursy i wymień na inną walutę

Postępująca normalizacja polityki monetarnej w wykonaniu NBP sprzyja umocnieniu złotego. W środę o 10:06 kurs euro wynosił 4,5154 zł i był o 0,8 grosza niższy niż na zakończeniu wtorkowych kwotowań. Oznacza to tez, że para euro-złoty jest notowana blisko najniższych poziomów od września. Teraz kluczowy będzie test wsparcia na poziomie 4,50 zł, na którym zatrzymywały się poprzednie fale aprecjacji złotego w styczniu, wrześniu i lipcu.

O ponad grosz zniżkowały notowania dolara amerykańskiego, za którego w środę rano płacono 3,9526 zł, a więc najmniej od czterech tygodni. Kurs franka szwajcarskiego pogłębił lokalne minimum i spadł poniżej 4,28 zł. W ten sposób helwecka waluta (choć wciąż bardzo droga) jest najtańsza od października.

KK