Kurs euro zmaga się z barierą 4,60 zł. Złoty jeszcze się broni

Już drugi tydzień złoty pozostaje pod presją sprzedających. Póki co kurs euro nie jest w stanie sforsować psychologicznego poziomu 4,60 zł.

Obserwowane pod koniec stycznia wyraźne pogorszenie nastrojów inwestycyjnych na świecie oraz ryzyko wojny między Rosją a Ukrainą od ponad tygodnia ciążą notowaniom złotego. W tym czasie kurs euro poszedł w górę z nieco ponad 4,50 zł do blisko 4,60 zł odnotowanych w poniedziałek rano. We wtorek o 9:55 kurs euro wynosił 4,5874 zł.

Czynnikiem powstrzymującym dalszą deprecjacją naszej waluty w ostatnim czasie stały się wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego. Szef NBP jeszcze do jesieni słynący ze zdecydowanie „gołębiego” nastawienia teraz zapowiada kolejne podwyżki stóp procentowych, aby powstrzymać zbliżającą się do 10% inflację CPI. W najnowszej wypowiedzi prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że „RPP ma nadal znaczną przestrzeń do dalszego dostosowywania stóp procentowych”.

Warto jednak odnotować, że złoty wciąż pozostaje niezmiernie słaby jak na historyczne standardy. Przed marcem 2020 kurs euro przekraczał poziom 4,50 zł tylko krótkotrwale i jedynie podczas najostrzejszych faz globalnego kryzysu finansowego (2009), kryzysu strefy euro (2011-12) oraz brexitowych perturbacji w 2016 roku. Po marcu ’20 euro rzadko kiedy kosztuje mniej niż 4,50 zł.

- Zachowanie złotego zwiększa ryzyko, że para EUR/PLN w tym tygodniu może przekroczyć 4,60. Złoty słabo reaguje zarówno na wzrost EUR/USD, czy symptomy uspokojenia obaw inwestorów o konflikt wokół Ukrainy. Nadal jednak oczekujemy, że polityka NBP i ogólnie dobra sytuacja gospodarcza w kraju, pozwolą na aprecjację złotego w dłuższym okresie. Nasze szacunki wskazują, że poziom równowagi dla złotego przy obecnych oczekiwaniach na podwyżki stóp to 4,45 lub nawet poniżej. Przeciągający się konflikt z UE prawdopodobnie nie pozwoli jednak na większy spadek EUR/PLN niż 4,45 w tym roku - napisali analitycy ING Banku Śląskiego.

Z kolei piątkowe i poniedziałkowe wzrosty na Wall Street nieco poprawiły sentyment inwestycyjny i przyczyniły się od korekty styczniowego umocnienia dolara. W rezultacie cena amerykańskiej waluty na polskim rynku we wtorek obniżyła się do 4,0748 zł wobec przeszło 4,12 zł notowanych jeszcze w poniedziałek rano.

Frank szwajcarski kosztował prawie 4,41 zł i był o grosz droższy niż w poniedziałek wieczorem. Funt brytyjski wyceniany był po blisko 5,49 zł, czyli o dwa grosze wyżej niż dzień wcześniej.

KK