Złoty usiłuje odrabiać straty. Kurs euro zawraca z czerwcowego szczytu

fot. Dilok Klaisataporn / / Shutterstock

Po srogiej poniedziałkowej przecenie złoty we wtorek rano usiłował odrabiać straty. Kurs euro zawrócił z najwyższego poziomu od blisko miesiąca, ale wciąż utrzymywał się znacznie wyżej niż jeszcze kilka dni temu.

We wtorek o 10:17 kurs euro wynosił 4,6478 zł i był o nieznacznie niższy niż dzień wcześniej. To jednak marne pocieszenie zważywszy na fakt, że w poniedziałek kurs EUR/PLN podniósł się aż o 6 groszy. W rezultacie obecne notowania euro znajdują się o dobrych kilka groszy wyżej niż jeszcze tydzień temu.

- Umacniający się ze względu na rosnące obawy stagflacyjne dolar w połączeniu z wczorajszymi krajowymi danymi o rachunku obrotów bieżących stanowiły niekorzystny miks dla polskiej waluty. Przesunięcie się kursu EUR/PLN w okolice poziomu 4,66 i przecena złotego o siedem groszy w zaledwie jedną sesję wyczerpują jednak naszym zdaniem krótkoterminowy potencjał do osłabienia krajowej waluty - napisano w raporcie Banku Millennium.

Analitycy są raczej sceptycznie względem krótkookresowych perspektyw polskiej waluty. - W tak niesprzyjającym otoczeniu rynkowym oczekujemy utrzymania się presji na złotym co najmniej do środowego wieczora (to oznacza kurs EUR/PLN powyżej 4,64 a USD/PLN powyżej 4,40), kiedy to możliwe jest odreagowanie na globalnych rynkach, pod warunkiem że Fed ostudzi rozgrzane oczekiwania rynkowe co do tempa podwyżek swoich stóp - napisano w raporcie PKO BP.

Oczekiwania na mocne podwyżki stóp procentowych w Rezerwie Federalnej doprowadziły do gwałtownej przeceny obligacji, akcji i kryptowalut oraz wzmocniły dolara względem euro. W rezultacie cena amerykańskiej waluty na polskim rynku we wtorek rano wynosiła 4,4310 zł. W poniedziałek dolar kosztował nawet 4,47 zł i był najdroższy od miesiąca.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,4780 zł po tym, jak dzień wcześniej podrożał o przeszło 7 groszy. Funt brytyjski kosztował ,4057 zł i był o 1,5 grosza tańszy niż w poniedziałek.

KK