Kurs euro wzrósł przed ważną decyzją EBC

W czwartek po południu najprawdopodobniej zapadnie decyzja o powrocie do skrajnie ekspansywnej polityki pieniężnej w strefie euro. W oczekiwaniu na wieści z Frankfurtu kurs euro pozostawał powyżej 4,33 zł.

O 10:05 kurs euro kształtował się na poziomie 4,3384 zł, a więc bez większych zmian względem środowego popołudnia. Wczoraj notowania euro podniosły się o blisko grosz i był to pierwszy dzienny wzrost kursu EUR/PLN od 28 sierpnia.

O 13:45 poznamy decyzję Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. Rynek spodziewa się obniżenia i tak już ujemnych stóp procentowych oraz wznowienia programu skupu aktywów (QE), w ramach których EBC nabywa obligacje skarbowe w zamian za świeżo wykreowane pieniądze. To powrót ultra-ekspansywnej polityki pieniężnej częściowo porzuconej w grudniu 2018 r.

Choć wydaje się, że powrót do „ilościowego poluzowania” w eurolandzie wydaje się być wliczone w ceny, to reakcja rynku na komunikat z Frankfurtu może być gwałtowna i trudno przewidywalna. Póki co w czwartek rano euro zyskiwało względem dolara, co na polskim rynku przekładało się na spadek kursu dolara poniżej 3,94 zł.

Po środowym wzroście notowania franka szwajcarskiego pozostawały stabilne, tuż poniżej 3,97 zł. Funt szterling kosztował 4,85 zł. Kurs brytyjskiej waluty od miesiąca utrzymuje się w trendzie wzrostowym po tym, jak kurs funta osiągnął 2-letnie minimum.

KK