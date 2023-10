Kurs euro wyraźnie obniżony. Złotemu pomogła zagranica

Poprawa nastrojów na światowych rynkach finansowych była jednym z czynników, które w ostatnich dniach wspierały złotego. Spekulowano też, że za październikowym spadkiem kursu euro stały też mniej lub bardziej nieformalne interwencje NBP lub BGK.

fot. Godlikeart / / Shutterstock

W czwartek o 9:25 kurs euro wynosił 4,5261 zł i był o ponad grosz wyższy niż dzień wcześniej, kiedy to osiągnął miesięczne minimum. Tym razem o poranku nie zaobserwowano prób zbicia kursu EUR/PLN, które były tak charakterystyczne dla poprzednich dni.

Od początku października kurs euro spadł o blisko 10 groszy po tym, jak we wrześniu urósł o groszy 20. Wsparciem dla naszej waluty było przykrojenie rynkowych oczekiwań na przyszłe cięcia stóp procentowych w Narodowym Banku Polskim. Zresztą sama Rada Polityki Pieniężnej nieco ochłonęła i po szokującej obniżce stóp we wrześniu (niezapowiedziane -75 pb.) w październiku obniżyła koszty kredytu już tylko o 25 pb.

Poprawa nastrojów na światowych rynkach finansowych był jednym z czynników, które w ostatnich dniach wspierały złotego.

Równocześnie w ostatnich kilku dniach złotego wspiera odreagowanie na rynkach bazowych. Rynki finansowe nie wierzą już w kolejne podwyżki stóp procentowych w Rezerwie Federalnej, a rentowności długoterminowych obligacji skarbowych w USA przez ostatnie trzy dni obniżyły się o przeszło 30 pb. po tym, jak na początku miesiąca ustanowiły 16-letnie maksimum. Dzięki temu nowojorskie giełdy rosły przez cztery ostatnie sesje z rzędu, zwiększając apetyt na ryzykowne aktywa.

Od ponad tygodnia osłabia się także dolar, co także jest czynnikiem wspierającym waluty z rynków wschodzących. W czwartek rano dolar kosztował 4,2622 zł i był o grosz droższy niż w środę wieczorem. Ale przez tydzień kurs USD/PLN obniżył się o ok. 10 groszy po tym, jak od połowy lipca do początku października wzrósł o przeszło 50 groszy.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,7317 zł, a więc o blisko trzy grosze wyżej niż dzień wcześniej, gdy był najtańszy od 6 września. To wszystko nie zmienia faktu, że od lipca kurs CHF/PLN znajduje się w lokalnym trendzie wzrostowym pozostającym częścią wieloletniej tendencji aprecjacji franka względem złotego.

