Kurs euro wybił się z konsolidacji. Dolar powyżej 4 złotych

Kurs euro przebił się przez lokalne opory i dotarł do najwyższych poziomów od listopada. Przy stabilnej sytuacji globalnej notowania dolara na polskim rynku przekroczyły poziom 4 złotych i znalazły się najwyżej w tym roku.

fot. AB Visual Arts / / Shutterstock

We wtorek o 9:15 kurs euro rósł o 1,5 grosza, osiągając wartość 4,3791 zł. Są to najwyższe od 22 listopada notowania wspólnotowej waluty. Co więcej, kurs EUR/PLN w ten sposób przebił górne ograniczenie lokalnego trendu bocznego, w którym pozostawał od blisko dwóch miesięcy. Na gruncie analizy technicznej rysuje to scenariusz wzrostu notowań euro w pobliże 4,45 zł.

Warto odnotować fakt, że złoty osłabił się pod nieobecność graczy z Wall Street, którzy w poniedziałek mieli dzień wolny. Trudno więc byłoby zwalić winę na niekorzystne dla naszej waluty otoczenie zewnętrzne. Tym bardziej, że tendencję do osłabienia złotego można było zaobserwować jeszcze pod koniec grudnia.

Globalnie dolar nieznacznie umocnił się względem euro. Nie zmienia to faktu, że kurs EUR/USD od początku roku utrzymuje się w przedziale 1,09-1,10 dolara za jedno euro. W takim układzie kurs dolara na polskim rynku podniósł się o blisko trzy grosze, sięgając 4,0146 zł. Są to najwyższe notowania pary dolar-złoty od 13 grudnia.

Frank szwajcarski zyskiwał blisko 1,5 grosza, osiągając kurs 4,6748 zł. Helwecka waluta od początku 2024 roku słabnie w stosunku do euro po tym, jak pod koniec grudnia kurs EUR/CHF osiągnął najniższe wartości w historii, a frank był rekordowo mocny w relacji do euro.

