Kurs euro wrócił w pobliże 4,50 zł

fot. mffoto / Shutterstock

We wtorek doszło do znaczącego osłabienia złotego. Obecnie kurs euro stabilizuje się poniżej 4,50 zł.

Zmienność na rynku złotego znów dopisuje. W poniedziałek kurs euro osunął się do 4,45 zł, powracając do stanu z połowy września i niwelując wyskok z końcówki poprzedniego miesiąca. We wtorek sytuacja odwróciła się o 180 stopni – kurs EUR/PLN poszedł w górę aż o 4 grosze.

W środę rano kurs euro kształtował się na poziomie 4,4912 zł, bez większych zmian względem poziomów z wtorkowego wieczoru. Niedawne osłabienie złotego można wiązać z pogorszeniem nastrojów na Wall Street. Tyle tylko, że ruch na parze euro-złoty był nieproporcjonalnie duży w stosunku do tego, o ile umocnił się dolar.

Za amerykańską walutę w środę rano płacono 3,8272 zł, czyli podobnie jak dzień wcześniej. W poniedziałek kurs dolara znalazł się na najniższym poziomie (3,7688 zł) od 21 września.

Kurs franka szwajcarskiego wynosił 4,1827 zł i był o ponad pół grosza wyższy niż dzień wcześniej. Funt brytyjski wyceniany był na 4,9254 zł, o grosz mniej niż na zakończeniu wtorkowych notowań.

KK