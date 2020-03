Kurs euro wciąż wysoko. Bankierzy nie pomogą?

Trwające od początku tygodnia obicie na światowych rynkach finansowych jak dotąd nie wzmocniło polskiego złotego. Kurs euro utrzymał się w pobliżu 4,32 zł i nie za bardzo przejawia ochotę do głębszych spadków.

Od poniedziałku na światowych giełdach trwa dynamiczne odbicie po najsilniejszych spadkach od jesieni 2008 roku. Zasadniczym motorem napędzającym wzrosty cen ryzykownych aktywów są spekulacje, że bankierzy centralni jeszcze bardziej poluzują i tak już bardzo luźną politykę monetarną. We wtorek na taki krok zdecydował się Bank Rezerw Australii.

Jednakże później agencja Reuters poinformowała, że wtorkowa telekonferencja ministrów finansów i bankierów centralnych państw G7 nie przyniesie konkluzji w postaci skoordynowanego stymulowania gospodarki przy pomocy polityki monetarnej lub fiskalnej, na jakie od kilku dni liczą tzw. rynki finansowe. To rozczarowanie póki co nie zatrzymało giełdowych wzrostów, ale osłabiło euro względem dolara i franka szwajcarskiego.

Niezależnie od sytuacji na głównych parach walutowych złoty pozostaje po prostu słaby. We wtorek o 10:21 kurs euro wynosił 4,3186 zł i był o ponad pół grosza wyższy niż w poniedziałek wieczorem. Wczoraj złoty usiłował odrabiać straty z poprzednich dwóch tygodni, ale kurs EUR/PLN nie spadł nawet o jeden grosz. W rezultacie we wtorek rano euro kosztowało praktycznie tyle samo co w piątek wieczorem.

Większą zmienność można było zaobserwować na parze dolar-złoty . Przez poprzednie trzy sesje amerykańska waluta potaniała o ok. 10 groszy, ale już we wtorek rano „zielony” drożał o prawie dwa grosze, osiągając cenę 3,89 zł.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,06 zł, a więc aż o 2,6 grosza wyżej niż w poniedziałek. Funt brytyjski kosztował ponad 4,96 zł i był o trzy grosze droższy niż dzień wcześniej.

Krzysztof Kolany