Kurs euro wciąż wysoki. Złoty razi słabością

W piątkowy poranek kurs euro znajduje się nieco niżej niż w czwartek, jednak słabość złotego wciąż jest ewidentna.

Po 08:35 kurs euro wynosi 4,6367 zł. To nieco mniej niż wczoraj po południu, gdy na EUR/PLN obserwowaliśmy nawet 4,6464 zł. Przypomnijmy, że był to najwyższy poziom od 2009 r.

- Lokalnie EUR/PLN zbliżył się do okolic 4,65 PLN ostatni raz notowanych w 2009 r. Szeroki rynek nie wspiera kwotowań walut EM. Dodatkowo lokalnie nad rynkiem „wisi” kwestia kredytów w CHF (przesunięta na 14/04) oraz gołębia polityka NBP. W komunikatach RPP czytaliśmy, iż mocniejszy PLN ograniczał potencjał odbicia, co rynek odebrał (wraz z interwencjami osłabiającymi) jako przyzwolenie na rozegranie słabszego złotego – napisał w porannym komentarzu Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

Na relatywnie wysokim poziomie utrzymuje się także kurs dolara. Wczoraj amerykańska waluta wyceniana była na 3,946 zł, dziś rano jest to 3,935 zł. Wpływ na umocnienie dolara mają wydarzenia na parze EUR/USD, gdzie obserwujemy zjazd poniżej 1,18 USD – to najniższy poziom od listopada.

- Ostatnie 24h na rynku walutowym przyniosło spadek kursu eurodolara do najniższego poziomu od listopada 2020 r. Mocniejszy dolar tradycyjnie waży na nastrojach wokół EM, w tym na PLN. Rynek dyskontuje bardziej efektywny system szczepień i radzenia sobie (na obecnym etapie) z pandemią w USA vs działania podejmowane w Europie, co implikuje szybsze tempo odbicia gospodarczego. Dodatkowo do układanki w zakresie ryzyka na rynkach doszła blokada kanału Sueskiego (rynek spodziewał się godzin, tymczasem część analiz mówi nawet o tygodniach do udrożnienia przepływu) czy wzrost napięcia na linii USA/UE – Chiny za sprawą prowincji Xinjiang – dodaje Konrad Ryczko.

Słabemu złotemu "kibicuje" m.in. prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński. Złoty pod koniec roku był nawet osłabiany kontrowersyjnymi interwencjami walutowymi, później w styczniu jednak polska waluta nieco się umocniła. Od miesiąca złoty znów jednak słabnie, a cena euro w tym okresie wzrosła aż o 15 groszy.

W teorii słaby złoty sprzyja eksporterom, którzy w uproszczeniu koszty ponoszą w rodzimej walucie, przychody notują zaś w obcych. To element wspierający gospodarkę. Z drugiej strony cierpią jednak importerzy, u których zależność ta wygląda odwrotnie. Dodatkowo problem mają także konsumenci, a więc wszyscy Polacy, w górę mogą iść bowiem ceny importowanych dóbr. Wyższe wydatki czekają także zagranicznych urlopowiczów, choć w dobie koronawirusa ten ostatni temat jest akurat mało znaczący.

W piątkowy poranek słabość złotego widać też po kursach funta brytyjskiego i franka szwajcarskiego. Pierwszy wyceniany jest na 5,41 zł wobec 5,33 zł na początku tygodnia, drugi z kolei wart jest 4,18 zł wobec 4,165 zł we wtorek.

