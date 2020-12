Kurs euro wciąż wysoki. NBP chce słabego złotego

fot. Anikin Denis / Shutterstock

Polski złoty pozostaje słaby i jest to zgodne z wolą Narodowego Banku Polskiego, który pod koniec roku chce widzieć wysoki kurs euro. NBP prawdopodobnie interweniował na rynku i wywiera werbalną presję na osłabienie emitowanego przez siebie pieniądza.

We wtorek kurs euro poszedł w górę o 5 groszy. Według rynkowych pogłosek sprawcą tej nieoczekiwanej wyprzedaży złotego był Narodowy Bank Polski. Byłaby to więc już druga w tym miesiącu i trzecia w ciągu ostatnich 10 lat bezpośrednia interwencja walutowa NBP mająca na celu osłabienie złotego. Zwykle polski bank centralny jeśli już interweniował na Foreksie to po to, aby umocnić złotego przed końcem roku.

Jednak tym razem intencje większości w Radzie Polityki Pieniężnej i zarządzie NBP są odmienne. Bank centralny chce widzieć słabszego złotego. Oficjalnym (i zważywszy na stan faktyczny kuriozalnym) uzasadnieniem jest chęć „wsparcia eksportu”. Ale na rynku uważa się, że NBP chce sztucznie osłabić złotego na dzień 31 grudnia, aby wykazać wyższy papierowy zysk (z rewaluacji rezerw walutowych) i dzięki temu wpłacić więcej pieniędzy do budżetu państwa.

W efekcie przy dość sprzyjających nastrojach na rynkach finansowych polski złoty pozostaje słaby i taka sytuacja może utrzymać się przynajmniej do końca roku. Tym bardziej że werbalną próbę osłabienia złotego podjął sam prezes NBP Adam Glapiński. W wywiadzie dla „Obserwatora Finansowego” szef banku centralnego zapowiedział możliwość obniżenia i tak już niemal zerowych stóp procentowych w I kw. 2021 roku. Do tej pory takiego scenariusza nie zakładał żaden z rynkowych ekonomistów ankietowanych przez PAP.

Taka postawa Narodowego Banku Polskiego może zniechęcać do gry na umocnienie polskiej waluty. I to widać na rynku. W środę o 10:01 kurs euro kształtował się na poziomie 4,5270 zł, a więc o niespełna grosz mniej niż we wtorek wieczorem. Dzień wcześniej za euro momentami płacono już blisko 4,57 zł.

Równocześnie kurs EUR/USD notowany był blisko najwyższych poziomów od kwietnia 2018 roku. Dzięki temu nawet pomimo słabości złotego wobec euro kurs dolara utrzymał się poniżej 3,70 zł. Frank szwajcarski wyceniany był na 4,1721 zł, czyli o ponad grosz poniżej kursu odniesienia. Funt szterling wart był prawie 5 zł po tym, jak we wtorek podrożał o 5 groszy.

KK