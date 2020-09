Kurs euro wciąż w bok. Frank spadł z lokalnego szczytu

fot. sebastianosecondi / Shutterstock

Piątkowy poranek nie przyniósł istotnych zmian na rynku złotego. Kurs euro utrzymał się w pobliżu 4,45 zł. Natomiast w dół poszły notowania franka szwajcarskiego po tym, jak ustanowiły 8-tygodniowem maksimum.

W piątek o 9:17 kurs euro kształtował się na poziomie 4,4506 zł, prawie bez zmian względem czwartkowego wieczoru. Równocześnie nie oznacza to, że na rynku złotego nic się nie dzieje. Dzień wcześniej kurs EUR/PLN dotarł do 4,46 zł, w ramach rysującego się od wtorku delikatnego trendu wzrostowego. W kolejnych tygodniach może to skutkować przesunięciem kursu euro ku 4,50 zł.

Tymczasem na parze euro-frank doszło do odreagowania niedawnego umocnienia helweckiej waluty. W piątek rano kurs franka do złotego obniżył się w pobliże 4,13 zł. W czwartek kurs CHF/PLN momentami przekraczał 4,15 zł i tym samym osiągnął najwyższą wartość od 20 lipca.

Dolar amerykański wyceniany był na 3,7531 zł po tym, jak dzień wcześniej kosztował już prawie 3,80 zł. Kurs funta brytyjskiego wynosił 4,8711 zł, choć jeszcze w czwartek okresowo przekraczał 4,90 zł.

KK