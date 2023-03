Kurs euro walczy z linią trendu. Frank poniżej 4,70 zł

Środowy poranek przyniósł kolejną próbę ataku kursu euro na linię „covidowego” trendu wzrostowego. Jak dotąd wszystkie poprzednie zakończyły się fiaskiem. Globalnie frank szwajcarski osłabił się względem euro.

fot. D-VISIONS / / Shutterstock

W środę o 12:31 kurs euro kształtował się na poziomie 4,6841 i znajdował się na tym samym poziomie co dzień wcześniej. Ale nad ranem – na niezbyt płynnym rynku – notowania euro chwilowo znalazły się poniżej 4,67 zł i tym samym naruszyły linię trendu wzrostowego łączące minimum z lutego ’20 z lokalnymi dołkami z lutego i grudnia ’22.

Od kilku dni na parze euro-złoty panuje spokój, a dzienne wahania zwykle nie przekraczają jednego grosza. Oznacza to stabilizację notowań złotego na historycznie bardzo niskich poziomach. Przypomnijmy, że przed marcem ’22 kurs euro tylko okazjonalnie i krótkotrwale przekracza linię 4,70 zł. Działo się tak jedyne wiosną 2004 oraz zimą 2009 roku.

Reklama

Zobacz także Polecane dla Ciebie: do 200 zł premii i korzystne kursy wymiany walut z kontem w Pekao

Analitycy nie spodziewają się, aby w najbliższym czasie doszło do jakiegoś zdecydowanego umocnienia polskiej waluty.

- Złoty, mimo iż pozostaje w miesięcznym trendzie horyzontalnym, to coraz wyraźniej koncentruje się wokół jego dolnego ograniczenia (okolice 4,6624 - 4,6680). Sprzyjają temu zmiany rynku eurodolara, tj. powrót notowań do wzrostów dzięki ustabilizowaniu sytuacji w amerykańskim sektorze bankowym. Podobnie jak napływy koszykowe na rynek walut tej części Europy, wczoraj wyraźnie umacniał się zarówno węgierski forint, jak i czeska korona - wskazał w komentarzu dziennym Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

We wtorek doszło do wyraźnego osłabienia franka szwajcarskiego względem euro. Helwecka waluta ponownie notowana jest blisko parytetu 1 do 1. W efekcie na polskim rynku za franka trzeba zapłacić mniej niż 4,70 zł. To o 5 groszy mniej niż jeszcze 24 godziny temu. W szerszym ujęciu jednak niewiele to zmienia. Helwecka waluta pozostaje bardzo droga, a od listopada na parze frank-złoty obserwujemy trend boczny w zakresie 4,65-4,85 zł.

Trwa za to lokalny trend wzrostowy na parze euro-dolar, co tradycyjnie było pozytywnym zjawiskiem dla walut z rynków wschodzących, czyli także dla polskiego złotego. Kurs dolara kształtował się na poziomie 4,3221 zł, a więc podobnie jak dzień wcześniej i blisko najniższych wartości od niemal dwóch miesięcy.