Kurs euro walczy o 4,60 zł. Rynek czeka na RPP

Wtorkowe przedpołudnie na rynku walutowym przynosi stabilizację kursu euro w okolicach 4,60 zł. Rynek niezmiennie czeka na środę i czwartek, które mogą być kluczowe dla siły złotego w najbliższych tygodniach.

Po 10:30 kurs euro kształtuje się nieznacznie powyżej 4,60 zł. Równie daleko więc nam do „walutowej promocji” z poniedziałku (minimum na poziomie 4,56 zł), jak również od ubiegłotygodniowego maksimum (ponad 4,64 zł).

Kurs dolara rośnie nieco mocniej, do 3,966 zł wobec 3,9475 zł na wczorajszym zamknięciu. Tłem dla tych wydarzeń jest umocnienie się dolara względem euro – EUR/USD ponownie testował poziom 1,160 USD.

Po ostatnich silnych turbulencjach grunt pod nogami odzyskuje kurs funta brytyjskiego. GBP/PLN zbliżał się do 5,40 zł, przekraczając maksima sierpniowe i zbliżając się do poziomów z początku roku. Na franku szwajcarskim nieco spokojniej, 4,28 zł wobec 4,27 zł wczoraj.

- EUR/PLN zaczął tydzień od próby przedłużenia ruchu spadkowego, ale w okolicy 4,56 doszło do odbicia, które cofnęło kurs walutowy w okolice 4,5950. Zakładaliśmy, że właśnie niedaleko od 4,60 kurs może oczekiwać na środowe posiedzenie RPP, przy czym odnosimy wrażenie, że jeśli RPP dokona tylko drobnych (lub nie dokona żadnych) zmian w swoim komunikacie to wywoła to osłabienie złotego wobec wzmożonego po piątkowym odczycie inflacji przekonania inwestorów, że RPP wkrótce przełamie się i zacznie zdecydowanie zacieśniać politykę - napisano w codzienniku Santander Bank Polska.

- Kurs EUR/PLN, który w poniedziałek oscylował momentami na poziomie 4,5598, obecnie porusza się ponad trzy grosze wyżej. Niewykluczone, iż rynek, który w ubiegłym tygodniu popadł w euforię po danych o wyższej od konsensusu inflacji CPI w Polsce, obecnie przechodzi w stan większej ostrożności, zważywszy na wysoką niepewność co do możliwości podwyżki stóp procentowych w tym roku (scenariusz zdyskontowany przez inwestorów) - wskazali ekonomiści banku Millennium.

Decyzja i komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zostaną opublikowane w środę po południu. Na czwartek na godz. 15.00 zaplanowano konferencję prasową prezesa NBP Adama Glapińskiego.

MZ/PAP