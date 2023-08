Kurs euro w trybie oczekiwania. Kontra na dolarze

Kurs euro od kilku dni pozostaje bez większych zmian, utrzymując się w pobliżu poziomu 4,47 zł. Większa zmienność objawiła się na rynku dolara po tym, jak we wtorek inwestorów zaskoczyły dane z amerykańskiego rynku pracy.

W środę o 9:44 kurs euro wynosił 4,4698 zł i co prawda był o ponad grosz wyższy niż we wtorek wieczorem, lecz zarazem prawie taki sam jak 24 godziny temu. Zresztą taka eurozłotowa stabilizacja ma miejsce od dobrych kilku dni. Patrząc w szerszym horyzoncie czasowym od początku wakacji kurs EUR/PLN porusza się w trendzie bocznym, w przedziale 4,40-4,50 zł.

- Kurs EUR/PLN pozostaje uśpiony wokół poziomu 4,47 oczekując na nowe impulsy. Takim mogłyby być jutrzejsze dane inflacyjne z Polski, choć naszym zdaniem ciężar potencjalnej reakcji skoncentrowany będzie głównie na rynku krajowych obligacji skarbowych – oceniają ekonomiści Banku Millennium.

Ważniejsze od danych krajowych powinny się jednak okazać czynniki globalne. Tak było choćby we wtorek, gdy znacznie niższe od oczekiwań statystyki z amerykańskiego rynku pracy (ankieta JOLTS) doprowadziły do znacznego spadku rynkowych stóp procentowych w USA. To pociągnęło w dół dolara i podbiło indeksy na Wall Street. Słabszy „zielony” wsparł z kolei waluty rynków wschodzących, w tym także złotego.

W środę rano rynek korygował jednak wczorajsze zmiany. O poranku kurs dolara rósł o prawie 1,5 grosza, osiągając poziom 4,1139 zł. Ale jeszcze we wtorek dolar kosztował ponad 4,14 zł. Zatem względem wczorajszych maksimów kurs USD/PLN obniżył się o prawie trzy grosze.

O ponad grosz zwyżkowały notowania franka szwajcarskiego, osiągając wartość 4,6778 zł. Helwecka waluta jest niemal rekordowo mocna wobec euro, a w lipcu na parze z dolarem amerykańskim był najsilniejsza od blisko dekady.

