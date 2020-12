Kurs euro w pobliżu 4,44 zł. Dolar blisko 2-letniego dołka

fot. wawritto / Shutterstock

Wtorkowy poranek nie przyniósł większych zmian na rynku walutowym. Kurs euro utrzymał się powyżej trzymiesięcznego minimum. Dolar pozostawał słaby w relacji do euro, blisko najsłabszych poziomów od przeszło dwóch lat.

Najważniejsza para walutowa świata – czyli kurs euro do dolara – od początku grudnia utrzymuje się 1,21 USD, czyli blisko najwyższych wartości od kwietnia 2018 roku. Globalna słabość „zielonego” widoczna jest także na polskim rynku. We wtorek rano amerykańska waluta kosztowała 3,6560 zł. W piątek kurs USD/PLN osiągnął najniższą wartość od września 2018 roku, schodząc do 3,6384 zł.

Natomiast kurs euro o godzinie 9:30 kształtował się na poziomie 4,4416 zł, a więc o niespełna grosz wyżej niż w poniedziałek wieczorem. Od tygodnia kurs EUR/PLN utrzymuje się poniżej 4,45 zł po tym, jak przez poprzedni miesiąc pozostawał w konsolidacji w przedziale 4,45-4,51 zł.

Bez większych zmian pozostawał kurs franka szwajcarskiego, który we wtorek rano wynosił 4,1218 zł. Funt brytyjski wyceniany był na 4,8692 zł, o grosz wyżej niż dzień wcześniej.

KK