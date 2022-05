Kurs euro w konsolidacji. Dolar bardzo mocny

fot. MikeDotta / / Shutterstock

Nowy tydzień rozpoczynamy bez większych zmian na polskim rynku walutowym. Globalnie zmagamy się z siłą dolara amerykańskiego, w dalszym ciągu wycenianego najwyżej od 20 lat.

W poniedziałek o 9:45 kurs euro kształtował się na poziomie 4,6775 zł, a więc podobnie jak przed weekendem. Oznacza to utrzymania się kursu EUR/PLN w przedziale 4,60-4,72 zł, w którym tkwimy od końcówki marca.

Kliknij, aby przejść do notowań (Bankier.pl)

- Doniesienia z krajowej gospodarki wskazujące na utrzymanie się dobrej koniunktury stanowić będą potencjalny czynnik wspierający notowania złotego, jednak to nastroje na rynkach globalnych będą ich głównym wyznacznikiem - oceniają ekonomiści Banku Millennium. We wtorek GUS opublikuje statystyki PKB za I kwartał, a pod koniec tygodnia poznamy wyniki kwietniowej produkcji przemysłowej oraz dane z polskiego rynku pracy.

Zobacz także Wartość złotego spada? Sprawdź kursy i wymień na inną walutę

Tymczasem globalnie tematem numer jeden jest niewidziana od 2002 roku siła dolara amerykańskiego patrząc przez pryzmat indeksu dolara. Rynek oczekuje dość silnego zaostrzenia polityki monetarnej w USA, wyceniając podwyżkę stopy funduszy federalnych do ok. 3 proc. Towarzyszy temu bierność Europejskiego Banku Centralnego, który w dalszym ciągu trzyma stopy procentowe w sferze niedodatniej oraz „drukuje” pieniądze poprzez skup obligacji skarbowych rządów strefy euro.

W rezultacie kurs EUR/USD notowany jest w pobliżu 1,04 dolara za euro. Są to jedne z najniższych wartości obserwowanych po grudniu 2002 roku. To przekłada się na to, że na polskim rynku za dolara musimy płacić aż 4,4943 zł.

W dół poszły za to notowania franka szwajcarskiego. Kurs CHF/PLN w poniedziałek rano szedł w dół o blisko trzy grosze, schodząc do poziomu 4,4678 zł. Funt brytyjski wyceniany był na 5,49 zł, o grosz niżej niż przed weekendem.

KK