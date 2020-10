Kurs euro w górę. Dolar i funt drożeją mocniej

fot. Bartłomiej Pietrzyk / Shutterstock

Poniedziałkowe przedpołudnie przynosi osłabienie złotego względem głównych walut. Polska waluta traci względem euro, a ruch na parze EUR/USD sprawia, że do dolara osłabia się jeszcze mocniej.

O 10:30 kurs euro wynosił 4,574 zł, co korespondowało z poziomami obserwowanymi w ubiegłym tygodniu. Euro drożało, mimo iż kurs EUR/USD spadał z 1,185 do 1,181 USD.

W rynkowych komentarzach podkreślane jest zarówno oczekiwanie inwestorów na wybory w USA, jak i rosnące obawy o kondycję europejskiej gospodarki w obliczu drugiej fali epidemii. Warto dodać, że niemiecki indeks giełdowy DAX zaczął dzień od spadków o 2,5 proc., co związane było z blisko 20-procentową przeceną akcji technologicznego giganta SAP. Jej powodem były gorsze od oczekiwań wyniki, które spółka tłumaczyła właśnie pandemią.

Z polskiego punktu widzenia kurs dolara znów odzyskuje wigor i rośnie z 3,85 zł do 3,87 zł. Jeszcze lepiej radzi sobie kurs funta brytyjskiego, który zwyżkuje z 5,01 do 5,04 zł. Na tyle tych zawirowań uważany za bezpieczną przystań frank szwajcarski drożeje relatywnie nieznacznie, z 4,258 do 4,269 zł.

MZ