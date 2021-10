Złoty wstaje z kolan. Kurs euro w dół trzeci dzień z rzędu

fot. Kinek00 / / Shutterstock

Po fatalnym wrześniu polska waluta usiłuje odrabiać straty, podnosząc się z covidowych minimów. Kurs w czwartek rano spada już trzeci dzień z rzędu.

Na rynku złotego od kilkunastu tygodni mamy do czynienia z podwyższoną zmiennością. Najpierw na przełomie sierpnia i września doniesienia o przeszło 5-procentowej inflacji CPI doprowadziły do umocnienia złotego i spadku kursu euro z 4,60 zł do 4,50 zł. Później jednak komentarze prezesa NBP Adama Glapińskiego znów osłabiły polską walutę, a kurs euro wspiął się na najwyższe poziomy od marca (ponad 4,64 zł).

Następnie RPP z dnia na dzień zmieniła politykę, zaskakując rynek podwyżką stopy referencyjnej od razu o 40 pb. Mimo że prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński wyraźnie starał się sugerować, że październikowa podwyżka stóp procentowych była wydarzeniem jednorazowym, to rynek nie ustaje w spekulacjach, że był to jednak początek cyklu normalizującego politykę pieniężną w Polsce. I to właśnie te spekulacje od kilku dni wspierają złotego pomimo pogorszenia sentymentu na globalnych rynkach finansowych.

W czwartek o 9:30 kurs euro kształtował się na poziomie 4,5681 zł, czyli o 0,2 grosza niżej niż w środę wieczorem. Warto odnotować, że złotemu nie przeszkodziła publikacja protokołów z wrześniowego posiedzenia Fedu, gdzie znalazła się wzmianka o możliwości rychłego (tj. już w listopadzie) ogłoszenia redukcji programu skupu aktywów (czyli tzw. tapering).

Z kolei raport o utrzymującej się wysokiej inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych w środę osłabił dolara względem euro, co jest czynnikiem generalnie sprzyjającym walutom rynków wschodzących (w tym także PLN). W rezultacie cena dolara na polskim rynku obniżyła się do 3,9352 zł. Przypomnijmy, że jeszcze tydzień temu kurs dolara atakował poziom 4 zł.

Frank szwajcarski pozostawał stabilnie drogi i wyceniany był na 4,2721 zł. Funt brytyjski kosztował 5,3884 zł i był o niespełna grosz droższy niż dzień wcześniej.

KK