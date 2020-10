Kurs euro w dół, ale wciąż blisko 4,50 zł

fot. Giulio Benzina / Shutterstock

Poniedziałkowy poranek przyniósł nieudany atak na linię 4,50 zł. Po burzliwym ubiegłym tygodniu zmienność na rynku złotego pozostaje wysoka. Zdaniem analityków na umocnienie złotego raczej nie ma co liczyć.

Za nami kilka dni podwyższonej zmienności na rynku złotego. We wrześniu kurs euro podskoczył z niespełna 4,40 zł do blisko 4,60 zł w ostatni wtorek. Z tego poziomu rozpoczął się kontratak złotego, który przez poprzednie trzy dni odrobił część strat. W ramach tego ruchu kurs EUR/PLN obniżył się o ok. 10 groszy.

- Dalsze umocnienie ogranicza polityka NBP oraz utrzymujące się obawy o wzrost gospodarczy w Europie, wzmacniane przez informacje o dalszych lokalnych restrykcjach anty epidemicznych w części głównych gospodarek. W tym tygodniu złoty powinien poruszać się w przedziale 4,48-4,53 - napisano w porannym raporcie Banku Pekao.

W poniedziałek nad ranem kurs euro usiłował sforsować poziom 4,50 zł, ale na szczęście bez powodzenia. Do 9:58 kurs EUR/PLN obniżył się do 4,4820 zł, schodząc o prawie dwa grosze poniżej poziomów z piątkowego wieczoru.

W piątek agencja S&P potwierdziła rating Polski na poziomie A-, co było decyzją powszechnie oczekiwaną i raczej nie mogło mieć wpływu na dzisiejsze zachowanie złotego. Kolejnym wydarzeniem istotnym dla złotego będzie środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Rynek spodziewa się utrzymania stóp procentowych na rekordowo niskim i zbliżonym do zera poziomie pomimo wciąż wysokiej, 3-procentowej inflacji CPI.

Tymczasem w poniedziałek rano za dolara amerykańskiego płacono 3,82 zł, czyli o ponad dwa grosze mniej niż przed weekendem. Kurs franka szwajcarskiego wynosił 4,1626 zł, co oznaczało spadek o ponad pół grosza. Funt brytyjski wyceniany był na niespełna 4,94 zł, o blisko dwa groszy niżej niż w piątek.

KK