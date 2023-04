Najpierw Glapiński, a potem „payrollsy”. Rynek walutowy nie ma wolnego

Podczas gdy wszystkie istotne giełdy w Europie i Ameryce w Wielki Piątek pozostają zamknięte, handel na rynku walutowym odbywa się w normalnym trybie. Gwoździem piątkowego programu na Foreksie będą popołudniowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

Raport BLS trafi na rynki o 14:30 czasu polskiego. Ekonomiści spodziewają się po nim 240 tys. nowych etatów sektorach pozarolniczych. Aczkolwiek inne dane za marzec (ADP, ISM) sugerują, że odczyt NFP może być jednak nieco słabszy od mediany prognoz analityków. Dane te wraz z przyszłotygodniowym raportem o inflacji CPI powinny zadecydować o tym, czy na początku maja Rezerwa Federalna zdecyduje się na kolejną – i w opinii rynku tym razem już na pewno ostatnią – podwyżkę stóp procentowych.

Większego znaczenia dla rynku walutowego nie miała kwietniowa konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego. Szef polskiego banku centralnego generalnie mówił to samo co ostatnio: podwyżek stóp już raczej nie będzie, ale moment rozpoczęcia cyklu obniżek jeszcze nie jest przesądzony i będzie uzależniony od tempa spadku inflacji do 2,5-procentowego celu. Prezes Glapiński wycofał się za to z własnej „projekcji” zakładającej spadek inflacji CPI do 6% pod koniec roku. Teraz oczekuje 7%. Większość ekonomistów obstawia, że będzie to raczej bliżej 10%.

W oczekiwaniu na nowe impulsy kurs euro już od trzech tygodni pozostaje bez większych zmian. W piątek o 10:29 za wspólnotową walutę płacono 4,6807 zł. Oznacza to utrzymanie dość wąskiego trendu bocznego zawierającego się w przedziale 4,6650-4,7050 zł.

Stabilna była też sytuacja na głównej parze walutowej świata. Kurs EUR/USD utrzymywał się nieznacznie powyżej 1,09, lecz zarazem poniżej tegorocznych maksimów z lutego i kwietnia. W tych warunkach kurs dolara amerykańskiego na polskim rynku kształtował się na poziomie 4,2883 zł.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,7418 zł, czyli podobnie jak dzień wcześniej. Na parze frank-złoty od listopada porusza się w konsolidacji o zakresie 4,65-4,85 zł. Jest to nowy poziom równowagi po tym, jak jesienią osiągnęła rekordowo wysoki poziom 5,1258 zł.