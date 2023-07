Kurs euro szoruje po trzyletnim dnie, ale impet złotego maleje

Od kilku dni notowania euro utrzymują się blisko najniższych poziomów od niemal trzech lat. Niemniej jednak wiosenna fala umocnienia złotego zdaje się wytracać swój impet.

W poniedziałek o 9:58 kurs euro wynosił 4,4256 zł. To wciąż bardzo blisko czerwcowego minimum (4,4123 zł), gdy kurs EUR/PLN odnotował najniższe wartości od września 2020 roku. Przez poprzednie trzy miesiące notowania euro obniżyły się o 5,1%, czyli o 24 grosze. Po drodze kurs euro przełamał linię covidowego trendu wzrostowego oraz rozbił wsparcia wyznaczane przez minima z lat 2021-22.

Niemniej jednak od dwóch tygodni kurs euro nie ustanawia już nowych minimów, co może sygnalizować wyczerpanie się potencjału polskiej waluty. Przynajmniej w krótkim terminie. Złotemu nie pomagają też rynkowe oczekiwania na głębokie obniżki stóp procentowych w NBP. Z notowań kontraktów FRA wynika, że za pół roku rynek spodziewa się spadku stóp o blisko 100 pb.

Nowego minimum od prawie dwóch tygodni nie zaobserwowano też na parze dolar-złoty. We wtorek rano kurs USD/PLN kształtował się na poziomie 4,0593 zł. Od końcówki września do 22 czerwca notowania dolara obniżyły się z rekordowych 5,0539 zł do 4,0184 zł, notując rzadko spotykany na rynku walutowym spadek o przeszło 20%.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,5268 zł, a więc o 1,1 grosza wyżej niż dzień wcześniej. Z kolei funt brytyjski zyskiwał pół grosza, osiągając cenę 5,1521 zł. Szterling wciąż notowany jest blisko najniższych poziomów od lutego 2021 roku.