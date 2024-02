Forex czeka na amerykańską inflację. Kurs euro stabilny, ale frank tanieje

W oczekiwaniu na styczniowy raport o inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych notowania euro i złotego pozostawały bez większych zmian. Rynek liczy, że popołudniowe dane otworzą drogę majowej obniżce stóp procentowych w Rezerwie Federalnej.

We wtorek o 9:57 kurs euro wynosił 4,3102 zł i był o prawie grosz wyższy niż w poniedziałek wieczorem. Kurs EUR/PLN już drugi raz w tym miesiącu usiłował przełamać barierę 4,30 zł, co jak na razie się nie powiodło.

Wszystko może się zmienić po godzinie 14:30. Wtedy to rządowe Biuro Statystyki Pracy opublikuje dane o styczniowej dynamice CPI w Stanach Zjednoczonych. Ekonomiści liczą, że po raz pierwszy od 2021 roku ta miara inflacji znajdzie się poniżej 3%. Co prawda spodziewany odczyt (2,9%) wciąż byłby znacząco wyższy od 2-procentowego celu Rezerwy Federalnej, to jednak uważa się, że taki (lub niższy) wynik otwierałby drogę do pierwszej obniżki stopy funduszy federalnych na majowym posiedzeniu FOMC.

- Źródłami dzisiejszej zmienności mogą stać się dane ZEW z Niemiec i - przede wszystkim - odczyt inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Realizacja konsensusu na amerykańską inflację oznaczałaby, iż presja cenowa w gospodarce USA jest najsłabsza od marca 2021 roku (2,9 proc. rdr). Dla uczestników rynku może to być sygnał na utwierdzenie oczekiwań co do maja, jako miesiąca na cięcie stóp procentowych Fed - prognozuje ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Pozytywną dla złotego byłby głębszy od oczekiwań spadek inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Pozwoliłoby to na umocnienie euro w stosunku do dolara i wsparło waluty z rynków wschodzących, takich jak polski złoty. Historycznie początek cyklu łagodzenia polityki monetarnej w USA sprzyjał notowaniom walut EM.

Póki co sytuacja na głównej parze walutowej świata pozostaje bez większych zmian. We wtorek rano euro wyceniane było na 1,0765 dolara. Na polskim rynku przekładało się to na dolara kosztującego 4,0078 zł. To o ponad grosz więcej niż dzień wcześniej. Jednak patrząc nieco szerzej oznacza to utrzymanie status quo. Praktycznie od początku 2024 roku kurs USD/PLN odchyla się maksymalnie o 5-6 groszy od okrągłego poziomu 4 złotych.

Z kolei wyraźnie niższy od oczekiwań odczyt inflacji CPI w Szwajcarii doprowadził do gwałtownego osłabienia franka w stosunku do euro. W rezultacie we wtorek rano frank szwajcarski taniał o blisko dwa grosze, osiągając cenę 4,5448 zł. Są to najniższe notowania pary frank-złoty od 18 grudnia. W ten sposób kurs CHF/PLN potwierdził wybicie dołem z trwającej od początku roku konsolidacji w zakresie 4,60-4,70 zł.

