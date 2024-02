Kurs euro stabilny. Glapiński będzie neutralny dla złotego?

Czwartkowy poranek przyniósł stabilizację notowań euro do złotego. Rynek walutowy bez większych emocji czeka na popołudniowe wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, choć w przeszłości wypowiedzi prezesa Glapińskiego potrafiły wydatnie osłabić złotego.

W czwartek o 9:55 kurs euro wynosił 4,3371 zł i pozostawał bez większych zmian względem środowego kursu odniesienia. Na polskim rynku walutowym mamy do czynienia ze spadkiem zmienności po tym, jak poprzedni tydzień przyniósł zdecydowane umocnienie złotego.

Rynek praktycznie nie zareagował na środowy komunikat Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami stopy procentowe NBP pozostały bez zmian, a w uzasadnieniu tej decyzji pojawiły się frazy, które usłyszeliśmy już w grudniowych i styczniowych komentarzach prezesa Adama Glapińskiego.

Kolejne wystąpienie szefa NBP zaplanowane jest na godz. 15:00. O ile w przeszłości budziły one żywe zainteresowanie analityków i uczestników rynku, tak w ostatnim czasie emocje znacznie opadły. RPP pozostaje w trybie wyczekiwania na nowe informacje, które pojawią się najwcześniej za kilka lub kilkanaście tygodni. Chodzi nie tylko o nową projekcję inflacyjną NBP, ale też o decyzje w kwestii stawki VAT na żywność czy administracyjnie zamrożonych cen prądu i gazu dla gospodarstw domowych.

W ostatnich kilku latach przemówieniom prezesa Glapińskiego nie raz i nie dwa towarzyszyła silna przecena złotego. Tym razem taka reakcja nie jest oczekiwana. Zresztą ton wystąpień samego prezesa NBP po jesiennych wyborach parlamentarnych stał się bardziej „jastrzębi”, co akurat pomaga naszej walucie.

- W czwartek głównym wydarzeniem na krajowym rynku finansowym będzie konferencja prezesa NBP, na której nie oczekujemy zwrotu w dotychczasowej narracji. Na rynkach bazowych dla nastrojów istotne mogą być dane o inflacji CPI i PPI z Chin za styczeń oraz tygodniowe dane o ilości zasiłków dla bezrobotnych w USA - napisali w porannym raporcie ekonomiści PKO BP.

Bez większych zmian pozostaje także sytuacja na parze euro-dolar. Po bardzo mocnych danych z amerykańskiego rynku pracy inwestorzy pożegnali się z wizją rychłych obniżek stóp procentowych w Rezerwie Federalnej, co wzmocniło dolara. Kurs EUR/USD spadł do najniższego poziomu od grudnia i do dziś się nie podniósł. W rezultacie za dolara trzeba zapłacić prawie 4,03 zł.

Frank szwajcarski wyceniany był na 4,6111 zł, a więc o ponad grosz wyżej niż dzień wcześniej. Na parze frank-złoty od końcówki grudnia obowiązuje trend boczny, w zakresie 4,60-4,70 zł. Taka sytuacja niejako maskuje nam siłę helweckiej waluty, która w relacji do euro nadal notowana jest dość blisko historycznie mocnych poziomów.

W miarę stabilne pozostają też notowania funta w relacji do złotego. Brytyjska waluta w czwarte rano kosztowała 5,0810 zł. Pod koniec grudnia szterling był najtańszy od trzech lat i kosztował mniej niż 5 złotych. Od trzech miesięcy kurs GBP/PLN porusza się w przedziale 4,95-5,15 zł.

KK