Kurs euro stabilny. Funt blisko lokalnego szczytu

Kurs euro pozostaje stabilny na historycznie bardzo wysokich poziomach. W górę poszły za to notowania funta brytyjskiego, za którego niedługo możemy zapłacić najwięcej od maja.

Od dwóch tygodni kurs euro oscyluje w przedziale 4,50-4,55 zł. Rynkową presję na umocnienie polskiej waluty, bazującą na relatywnie mocnych fundamentach polskiej gospodarki, powstrzymuje groźba interwencji walutowej Narodowego Banku Polskiego. NBP od miesiąca robi wiele, aby zdeprecjonować polskiego pieniądza.

Póki co na rynku nie widać ochoty do testowania determinacji NBP. Z mniej lub bardziej oficjalnych sugestii kierownictwa polskiego banku centralnego można wnioskować, że poziom ok. 4,50 zł jest nieoficjalnym limitem tolerancji polskich władz monetarnych. W czwartek rano kurs euro utrzymywał się na poziomie 4,5330 zł, a więc bezpiecznie powyżej domniemanej linii interwencji NBP.

- Do końca tygodnia kurs EUR/PLN powinien utrzymać się w obecnych okolicach. Przeciw umocnieniu złotego przemawia m.in. ryzyko przejściowego spadku EUR/USD. W przyszłym tygodniu spodziewamy się jednak kolejnych ataków na 4,50 szczególnie, jeżeli dolar znów będzie słabnąć - napisano w porannym raporcie ING Banku Śląskiego.

- Naszym zdaniem w najbliższych tygodniach kurs EUR/PLN najprawdopodobniej nie zejdzie dalej niż do okolic 4,45-48 – dodali analitycy Banku Śląskiego.

O ponad dwa grosze w górę poszły za to notowania funta brytyjskiego, za którego w czwartek rano płacono już ponad 5,12 zł. To już tylko dwa grosze poniżej lokalnego szczytu z października. Przełamanie poziomu 5,1454 zł oznaczałoby, że szterling stał się najdroższy od maja 2020 r.

W relacji do dolara amerykańskiego brytyjska waluta już osiągnęła najwyższe poziomy od kwietnia 2018 roku i wyceniana była na przeszło 1,37 USD. Sam dolar pozostaje stabilny względem euro, co na polskim rynku przekłada się na kurs USD/PLN rzędu 3,74 zł. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić prawie 4,21 zł.

