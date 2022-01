Kurs euro stabilny. Dolar poniżej 4 zł

fot. NATALIA61 / / Shutterstock

Środowy poranek przyniósł utrzymanie kursu euro bez większych zmian, blisko najniższych poziomów od września. Osłabił się za to dolar, którego notowania znalazły się poniżej 4 zł.

O 10:05 kurs euro kształtował się na poziomie 4,5351 zł, a więc nieznacznie wyżej niż dzień wcześniej, gdy notowania pary euro-złoty osiągnęły najniższy poziom od czterech miesięcy. Także poprzednie dwa tygodnie były korzystne dla złotego, który odrobił już większość swych jesiennych strat. Od Wigilii kurs euro obniżył się o ok. 10 groszy.

- Spodziewamy się, że złoty względem euro będzie pozostawał w trendzie bocznym, gdyż umocnienie złotego na przełomie roku ograniczyło przestrzeń do dalszej zwyżki jego wyceny. Stabilizują się też oczekiwania rynkowe co do skali kolejnych podwyżek stóp procentowych NBP – napisali w komentarzu dziennym ekonomiści Banku Millennium. Najbliższa podwyżka stóp procentowych w Polsce oczekiwana jest na luty i według ekonomistów ma wynieść 50 pb.

W dalszym ciągu brak jest rozstrzygnięć na głównej parze walutowej świata. Od początku grudnia kurs EUR/USD waha się w przedziale 1,1180-1,1380. W ostatnich dniach zbliżyliśmy się do górnego ograniczenia tego kanału, co w połączeniu z umocnieniem złotego wobec euro skutkowało zejściem kursu dolara poniżej 4 zł. W środę rano amerykańska waluta kosztowała 3,9863 zł.

Blisko najniższych poziomów od października znalazły się notowania franka szwajcarskiego, dziś o poranku wycenianego na 4,3157 zł. Funt brytyjski kosztował 5,4365 zł.

KK