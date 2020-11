Kurs euro stabilny. Dolar najtańszy od września

fot. Maciej Dubel / Shutterstock

Czwartkowy poranek przynosi powtórkę z sytuacji sprzed 24 godzin. Kurs euro delikatnie ruszył w górę, ale wciąż utrzymywał się w listopadowej konsolidacji. Za to do najniższego poziomu od września spadły notowania dolara amerykańskiego.

Już trzeci tydzień możemy mówić o stabilizacji na rynku złotego. Kurs euro waha się w przedziale 4,45-4,51 zł po tym, jak na początku listopada szybko spadł z 11-letniego szczytu na poziomie 4,6439 zł.

W czwartek rano obserwujemy podobną sytuację co w środę. Kurs euro do godziny 10:30 rósł o jeden grosz, osiągając wartość 4,4710 zł. Wczoraj notowania euro zwyżkowały do godziny 11:00, po czym odrobiły poranne straty.

Równocześnie dolar osłabił się względem euro, co nad ranem skutkowało zejściem kursu USD/PLN do najniższego poziomu od ponad dwóch miesięcy. O 10:00 amerykańska waluta była wyceniana na 3,7480 zł. Dziś Amerykanie obchodzą Święto Dziękczynienia. Dzień wolny w USA zwykle oznacza obniżone obroty i niższą zmienność na rynkach finansowych.

Kurs franka szwajcarskiego kształtował się poniżej 4,13 zł po tym, jak w środę osiągnął najniższą wartość (4,1093 zł) od 9 września. Funt brytyjski wyceniany był na nieco ponad 5,01 zł, a więc podobnie jak dzień wcześniej.

KK