Kurs euro spadł poniżej 4,70 zł. Kontra dolara

Po wielu tygodniach marazmu polski złoty dał jakieś oznaki życia. Po decyzji Europejskiego Banku Centralnego kurs euro znalazł się poniżej linii 4,70 zł. W górę poszły za to notowania dolara amerykańskiego.

W piątek o 9:59 kurs euro wynosił 4,6910 zł i był o ponad grosz wyższy niż w czwartek wieczorem. Dzień wcześniej doszło do istotnego umocnienia polskiej waluty – w czwartek kurs EUR/PLN spadł o ponad dwa grosze, schodząc do najniższego poziomu od połowy stycznia. Stało się to po decyzji EBC, który zgodnie z oczekiwaniami podniósł stopy procentowe po 50 pb. oraz zapowiedział kolejną 50-punktową podwyżkę stóp na kolejnym posiedzeniu Rady Prezesów.

Reakcja rynku na decyzję EBC była dość nieszablonowa. Z jednej strony zobaczyliśmy umocnienie złotego względem euro (czyli spadek kursu EUR/PLN). Z drugiej strony samo euro roztrwoniło wcześniejsze zyski wobec dolara – kurs EUR/USD poszedł mocno w dół i powrócił w okolice 1,09.

Patrząc na notowania pary euro-złoty w średnim terminie, niewiele to zmienia. Od początku listopada na eurozłotym obowiązuje trend boczny w zakresie 4,6250-4,7250 zł i niedawne spadki niczego w tej materii nie zmieniają. Dopiero trwałe zejście w okolice 4,60 zł pozwoliłoby mówić o zmianie nastawienia rynku do polskiej waluty.

Znacznie ciekawiej jest na parze z dolarem amerykańskim. W czwartek „zielony” był najtańszy od czerwca ubiegłego roku i kosztował niespełna 4,26 zł. Później jednak dolar zaczął odrabiać straty i w piątek rano kwotowany był po 4,3060 zł, a więc o 1,5 grosza wyżej niż w czwartek wieczorem. Jednak w przypadku kursu USD/PLN w dalszym ciągu poruszamy się w ramach rozpoczętego w październiku średnioterminowego trendu spadkowego.

Dziś wydarzeniem numer jeden dla rynków walutowych będzie publikacja comiesięcznego raportu z amerykańskiego rynku pracy. Ekonomiści spodziewają się, że największa gospodarka świata w styczniu utworzyła 185 tys. nowych etatów w sektorach pozarolniczych. Publikacja tych statystyk jak zwykle przewidziana jest na 14:30 czasu polskiego.

Bez większych zmian pozostaje sytuacja na rynku franka szwajcarskiego. Helwecka waluta względem euro kwotowana jest blisko parytetu 1 do 1. Na parze ze złotym w piątek o poranku oznaczało to franka po niemal dokładnie 4,70 zł – a więc o grosz wyżej niż dzień wcześniej.