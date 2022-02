Kurs euro spadł poniżej 4,50 zł. Złoty odrobił ukraińskie straty

fot. Maciej Dubel / / Shutterstock

Deeskalacja konfliktu wokół Ukrainy wydatnie pomogła polskim aktywom. Kurs euro ponownie znalazł się poniżej 4,50 zł, powracając do poziomów z ubiegłego tygodnia.

Wbrew licznym medialnym doniesieniom Rosja o 2:00 w nocy nie zaatakowała Ukrainy. Pojawiły się za to informacje, że niektóre rosyjskie jednostki wojskowe zaczęły wracać do baz. Wygląda na to, że (przynajmniej na razie) groźba wojny na wschodzie została zażegnana. A to wsparło notowania ryzykownych aktywów i przyczyniło się do zdecydowanego umocnienia polskiej waluty.

We wtorek kurs spadł aż o 6 groszy, a środowy poranek przyniósł niewielkie pogłębienie tego ruchu. O 9:50 kurs euro wynosił 4,4900 zł.

Trochę oliwy do ognia zmienności dodała decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE, który oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi na tzw. mechanizm warunkowości. Pogarsza to pozycję negocjacyjną polskiego rządu w sporze z Komisją Europejską o przyznanie środków ramach Funduszu Odbudowy. Przed komunikatem z TSUE kurs euro zszedł nawet w pobliże 4,48 zł.

Mocno w dół poszły także notowania dolara amerykańskiego, który w środę rano wyceniany był na 3,9451 zł, a więc już w sumie o przeszło 10 groszy niżej niż jeszcze 48 godzin temu.

Frank szwajcarski taniał o ponad grosz, osiągając cenę 4,2632 zł. To już o 12 groszy mniej niż w poniedziałek rano.

