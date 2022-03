Cień nadziei na rynku złotego. Kurs euro spada po dwóch dniach wzrostów

fot. Anikin Denis / / Shutterstock

Po dwóch kiepskich dla złotego dniach piątkowy poranek przyniósł odreagowanie. Kurs euro ruszył wyraźnie w dół, choć wciąż utrzymuje się na bardzo wysokich poziomach, świadczących o głębokiej słabości polskiej waluty.

Przez dwa ostatnie dni kurs euro wzrósł o blisko 10 groszy, docierając do poziomu 4,7570 zł i wyznaczając najwyższą wartość od 10 dni. Równocześnie doszło do wyprzedaży polskich obligacji skarbowych, co może świadczyć o ucieczce zagranicznego kapitału portfelowego.

W piątek rano złoty usiłował odrabiać straty z poprzednich dwóch dni. O 9:19 kurs euro zniżkował o przeszło dwa grosze, schodząc do 4,7364 zł. W ujęciu historycznym to wciąż są to jedne z najsłabszych dla złotego poziomów. Z droższym euro mieliśmy do czynienia jedynie w lutym i marcu 2009 oraz w marcu 2022 roku.

Do spadków powrócił też kurs EUR/CHF, co oznacza umocnienie franka szwajcarskiego w relacji do euro. Na polskim rynku frank kosztował w piątek rano 4,6313 zł, czyli wciąż bardzo dużo, ale też o prawie dwa grosze mniej niż dzień wcześniej.

O 3,5 grosza niżej niż w czwartek wieczorem kwotowany był dolar amerykański, o poranku wyceniany na ponad 4,30 zł. Kurs funta brytyjskiego wynosił 5,6646 zł i był o ponad 4 grosze niższy niż dzień wcześniej.

